Comunicado del IAC. Telescopios del proyecto ASTRI

El proyecto, en caso de materializarse, será totalmente financiado por Italia y consistirá en la instalación astrofísica más avanzada del Observatorio del Teide de los últimos 30 años. Aportará, también, observaciones de la estructura interna del volcán Teide, que podrían ser claves para conocer su futura evolución. Todavía no se ha firmado un acuerdo para construir esta instalación en el Observatorio.

Catas (pruebas de terreno)

No se han hecho obras en el Observatorio del Teide en relación con el proyecto ASTRI. Solo se han realizado cinco catas para establecer su viabilidad. Se llevaron a cabo a propuesta del arquitecto del proyecto (contratado por la Fundación Galileo del INAF, entidad que el INAF tiene establecida en Canarias para sus actividades) por la peculiaridad de que estos telescopios no tienen cúpula de protección. Cada cata son dos perforaciones de 7 centímetros de diámetro separadas 3 metros. Antes de realizar las catas, el IAC solicitó permiso medioambiental al Cabildo de Tenerife, cuyos técnicos verificaron in situ su viabilidad. El informe del Cabildo fue favorable y el IAC siguió las instrucciones dadas correspondientes.

Siguiendo las instrucciones del Cabildo y para evitar movimiento de tierras, se modificó el trazado del acceso a tres de las catas (ASTRI 2, 5, 8). Los nuevos trazados minimizaban el impacto sobre los recursos bióticos y favorecían una más rápida recuperación del entorno.

Según la Ley del Suelo de Canarias (artículo 332), las actuaciones provisionales de sondeos de terrenos -aperturas de catas- solo están sujetas a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística. Estas catas se propusieron en terrenos del Observatorio que están ubicados en el municipio de Güímar, uno de los tres municipios que aportan suelo al Observatorio del Teide. En el mes de marzo de 2020, el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento de Guímar visitaron el Observatorio para conocer sus necesidades y planes de futuro. Fueron atendidos por la Subdirección del IAC quien, de manera informal, les avanzó el interés de este y otros proyectos; y de la importancia de una colaboración estrecha entre ambas instituciones. El IAC agradece al Ayuntamiento de Güímar su total colaboración y apoyo para proteger el cielo e impulsar la Ciencia en su municipio con instalaciones de vanguardia.

Centro de Meteorología

El IAC apoya plenamente la labor de investigación de la AEMET en Izaña, hasta el punto de que le cedemos gustosamente los sistemas de comunicación digital del IAC. Los experimentos del centro meteorológico dependen en buena medida de nuestras redes digitales y cuentan con nuestra total colaboración. Cuando se nos advirtió de que la ejecución de las catas podía afectar a uno de los experimentos en curso, las catas se detuvieron. Solo se realizaron cinco de las nueve autorizadas. Posteriormente, el IAC ha solicitado al INAF la modificación del proyecto reubicando la posición de los telescopios para reducir el riesgo de que, durante la construcción, se impacte en las medidas que realizan en el Centro de la AEMET en Izaña.

La colaboración del IAC con la AEMET siempre ha sido excelente y el acuerdo que existe desde hace décadas, que está a punto de finalizar, será renovado en los próximos meses. La Dirección del IAC ha recibido una carta del presidente de la AEMET, solicitando la renovación del acuerdo y expresando su reconocimiento por la colaboración que el IAC presta al centro meteorológico de Izaña y agradeciendo las medidas que siempre hemos adoptado para facilitar el desarrollo y continuidad de sus experimentos. El IAC expresa su reconocimiento y agradecimiento a la AEMET por la muy valiosa y excelente labor que realizan.

Acciones futuras en relación con ASTRI

Aún está pendiente la valoración geotécnica de las catas realizadas para proceder a la firma de un acuerdo de instalación. Los representantes italianos ya han confirmado que asumirían todos los procedimientos y gastos de licencias, construcción, equipamientos y funcionamiento; y que la comunidad científica española participaría en la Ciencia que se derive de esta infraestructura con pleno derecho sin costo. Para el Observatorio del Teide, y para la isla de Tenerife, supone un impulso sustancial en su relevancia internacional y visibilidad científica.

El IAC confía en que el proyecto ASTRI sea viable y pueda contar en Tenerife con una infraestructura de vanguardia para entender mejor el Universo y nuestro volcán, el Teide.