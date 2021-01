Más de 1.500 estudiantes y 38 "profes" de Santa Cruz de Tenerife trabajan sobre el uso y la adicción a las nuevas tecnologías

Santa Cruz de Tenerife/ Por petición de docentes y estudiantes se amplía el plazo de inscripción hasta el 26 de febrero en una edición en la que ya participan 141.292 escolares.

Un total de 1.505 estudiantes y 38 profesores de 27 centros educativos de Santa Cruz de Tenerife participan ya en el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, aprendiendo a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.