La Macaronesia es el punto de origen de la colonización de los continentes a ambos lados del Atlántico, según un artículo científico en el que participa la ULPGC

Gran Canaria/ La prestigiosa revista científica Frontiers in Ecology and Evolution recoge un exhaustivo análisis sobre la Macaronesia, en el que participa el IU-ECOAQUA de la ULPGC, que revela información crucial del origen, la evolución, la ecología, la conservación y la biodiversidad de este conjunto de islas oceánicas, con alto interés científico para el conocimiento de los sistemas insulares a nivel mundial.

Muchos de los avances científicos relativos al funcionamiento de los sistemas insulares a nivel mundial se derivan de estudios realizados en esta región oceánica. Sin embargo, a pesar de su importancia, la información relativa a la ecología, evolución y conservación de estos archipiélagos era dispersa, por lo que era urgente realizar un trabajo de síntesis y conclusiones. Los resultados, publicados en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, presentan no solo una completa revisión de la literatura disponible, sino también muestran los avances más relevantes sobre biología insular, tanto en lo que respecta a su biodiversidad terrestre como a su biodiversidad marina.

Origen y dispersión biológica

Algunos de los estudios reseñados indican que una parte importante de los organismos animales y vegetales que habitan la Macaronesia se originaron recientemente (son bastante jóvenes a nivel evolutivo), con un origen predominantemente europeo, y que no descienden, como se había creído, de linajes antiguos que utilizaron estas islas como refugio.

Otros resultados informan que la Macaronesia parece ser el punto de origen para la colonización de los continentes a ambos lados del Atlántico. La dispersión de organismos entre las islas, y de estas con el continente, implica que las especies tienen que recorrer distancias muy grandes (en algunas islas incluso más de 1.500 kilómetros). En este sentido, en estas islas se han encontrado ejemplos de mecanismos de dispersión poco conocidos, como es el caso de semillas que han sido ingeridas por distintas aves y reptiles frugívoros, que a su vez son comidos por aves depredadoras (dispersión secundaria), que luego transportan esas semillas a lo largo de grandes distancias.

Biodiversidad única amenazada

El trabajo en el que ha participado el Grupo de Biodiversidad y Conservación (BIOCON) del IU-ECOAQUA presenta de forma actualizada una comparación del número de las especies de animales y plantas endémicas que hay en cada archipiélago, es decir, que sólo aparecen en algunos de estos archipiélagos, en algunos casos incluso en una sola isla. Así mismo se ha puesto de manifiesto que en el medio marino, todavía quedan muchos grupos taxonómicos por catalogar y extensas áreas de sus fondos marinos siguen siendo grandes desconocidas. Por todo ello, es de suma importancia que los esfuerzos realizados hasta el momento para obtener datos de biodiversidad continúen de forma intensa a corto y a largo plazo para poder caracterizar en detalle estos ecosistemas insulares, así como las especies singulares que los habitan.

Esta ingente biodiversidad es única, fruto de distintos procesos de diversificación, aunque se pone en evidencia que se encuentra amenazada por diferentes actividades humanas. La destrucción de hábitats, junto con las especies introducidas, los cambios en los usos del suelo o las crecientes presiones en las franjas costeras, están generando una gran impacto y presiones importantes para el patrimonio natural insular.

También se han identificado acciones relevantes en algunos de los archipiélagos, a nivel de concienciación y de toma de decisiones para la conservación, que han implicado a gestores políticos, científicos y ciudadanos, para favorecer la toma de decisiones en apoyo de la conservación de la biodiversidad.

Por otro lado, el análisis identifica posibles estudios y aplicaciones futuras que podrán ser llevadas a cabo en la Macaronesia para contribuir de forma notable al avance del conocimiento de los sistemas insulares.

_____________________

Referencia bibliográfica:

Macaronesia as a Fruitful Arena for Ecology, Evolution, and Conservation Biology.

Florencio, M., Patiño, J., Nogué, S., Traveset, A., Borges, P.A.V., Schaefer, H., Amorim, I.R., Arnedo, M., Ávila, S.P., Cardoso, P., de Nascimento, L., Fernández-Palacios, J.M., Gabriel, S.I., Gil, A., Gonçalves, V., Haroun, R., Illera, J.C., López-Darias, M., Martínez, A., Martins, G.M., Neto, A.I., Nogales, M., Oromí, P., Rando, J.C., Raposeiro, P.M., Rigal, F., Romeiras, M.M., Silva, L., Valido, A., Vanderpoorten, A., Vasconcelos, R., Santos, A.M.C. 2021.