Los cúmulos de galaxias, protagonistas de la XXXII Escuela de Invierno del IAC

Bajo el título Formation and Evolution of Galaxy Clusters Across Cosmic Time, el objetivo de este encuentro formativo es proporcionar a sus participantes un conocimiento detallado sobre los cúmulos de galaxias, unas gigantescas estructuras formadas por agrupaciones de galaxias que se mantienen unidas entre sí gracias a la interacción gravitatoria. Entender la formación y evolución de estas "ciudades de galaxias" desde el universo local hasta la época de reionización, la influencia del entorno o medio intracúmulo, su distribución en la red cósmica, el uso combinado de estudios observacionales y de simulaciones numéricas que abarcan toda la gama del espectro electromagnético y la búsqueda de (proto)cúmulos de galaxias mediante instrumentos y misiones actuales y futuras, son algunos de los temas que se tratarán durante la escuela.

Winter School 2021

Helmut Dannerbauer, investigador del IAC, en la charla introductoria de la Winter School 2021. Crédito: Iván Jiménez (IAC)

En la inauguración, Basilio Ruiz Cobo, coordinador del área de enseñanza superior del IAC y uno de los organizadores de esta edición de la Canary Islands Winter School of Astrophysics, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la gran acogida que ha tenido la edición de este año en la que se ha recibido más de un centenar de solicitudes. También mostró su agradecimiento a todo el personal que participa en la organización de la escuela, especialmente a los ponentes de esta edición: Andrea Biviano (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste), Alessandro Boselli (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), Emanuele Daddi (CEA Saclay), Nina Hatch (School of Physics and Astronomy, University of Nottingham), Rhea-Silvia Remus (University Observatory Munich), Giulia Rodighiero (University of Padova) y Claudio Dalla Vecchia (IAC).

Posteriormente, el director del IAC, Rafael Rebolo, se mostró muy satisfecho por el interés que ha despertado el tema de este año y destacó la importancia del estudio de los cúmulos galácticos para la Astrofísica actual, calificándolos como "laboratorios fundamentales" para ampliar nuestros conocimientos del universo a gran escala y poner a prueba los modelos cosmológicos vigentes. También deseó que gracias a la escuela "algunos de sus participantes sean en el fututo expertos mundiales en este prometedor campo de estudio".

Posters de la Winter School 2021

Pósters presentados por los estudiantes de la Winter School 2021. Crédito: Iván Jiménez (IAC)

Tras la intervención del profesor Rebolo, Helmut Dannerbauer, investigador del IAC y también organizador de esta edición, recordó que "el espíritu de la Winter School siempre ha sido convertirse en lugar de encuentro donde establecer nuevas colaboraciones científicas" y resumió los temas principales de las diferentes sesiones que se desarrollarán a lo largo del encuentro. Por último, el coordinador del área de instrumentación del IAC y miembro del comité organizador de la escuela, Alfonso López Aguerri, expuso algunas cuestiones logísticas relacionadas con el programa y destacó que "debido a la pandemia, para muchos estudiantes esta es la primera vez que pueden asistir a un congreso de forma presencial".

Como otros años, la presente edición incluye visitas a la sede central del IAC y a los Observatorios del Teide (Izaña, Tenerife) y, si la actual erupción volcánica lo permite, del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma). Dentro de las actividades relacionadas con este encuentro, el investigador del IAC José Alberto Rubiño Martín impartirá una charla pública, el viernes 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, titulada "Formación y evolución de las grandes estructuras de nuestro Universo: los cúmulos de galaxias".