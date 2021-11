La app Too Good To Go llega a Canarias para combatir el desperdicio de alimentos

Un problema contra el que está luchando la app Too Good To Go que acaba de aterrizar en Canarias y a la que más de 50 establecimientos de Tenerife y Gran Canaria ya se han unido para combatir el desperdicio de comida en las islas.

Too Good To Go es una app para móviles en la que restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros comercios venden packs con su excedente diario de comida que los usuarios pueden salvar a precios muy reducidos. La finalidad principal es dar una segunda oportunidad a la comida que no ha sido vendida al final del día para evitar su desperdicio. "Debemos ser conscientes que tirar comida tiene unas consecuencias sociales y económicas, pero también medioambientales, no solo por el desaprovechamiento de recursos sino porque el despilfarro de comida es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, los expertos han señalado que combatir el desperdicio de alimentos es la solución más eficaz para combatir el cambio climático. Por lo que además de ahorrar dinero, acabar con el despilfarro también nos ayuda a cuidar del planeta", comenta Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal.

Bajo el lema #LaComidaNoSeTira, la app llegó a España en septiembre de 2018 y ya se han unido a la iniciativa más de 13.000 establecimientos de todo el país en los que se han salvado más de 5,2 millones de packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 5.200 toneladas de alimentos.

Ahora, con esa misma proclama contra el desperdicio, Too Good To Go ha aterrizado en el archipiélago canario y lo ha hecho empezando por Tenerife y Gran Canaria. En el caso de Tenerife son más de 20 los establecimientos que ya se han unido a la iniciativa y en Gran Canaria ya son más de 30 establecimientos. Entre estos se encuentran los hipermercados de Alcampo y Carrefour, algunos hoteles Meliá, Decathlon, Dunkin, entre otros muchos pequeños comercios como panaderías, fruterías, tiendas de comida para llevar, y mucho más. "Estamos muy contentos de que nuestro movimiento contra el desperdicio de alimentos se haya puesto en marcha ya en el archipiélago y nuestro objetivo es que poco a poco se vayan sumando más establecimientos e ir ampliando al resto de islas. Llegar aquí era clave para poder avanzar en esta lucha contra el desperdicio en todo el país", añade Rugeroni.

La app es gratuita, está disponible en iOS y Android y es muy sencilla de utilizar. Nada más entrar, el usuario ve los comercios que tiene a su alrededor con packs disponibles para salvar. El contenido de estos packs siempre es sorpresa porque cada día varía dependiendo del excedente que tenga el establecimiento. "Siempre son productos frescos y de calidad que están en buen estado y que simplemente no fueron vendidos a lo largo de la jornada y de otra forma habrían sido desperdiciados", comenta la responsable. El precio de estos paquetes oscila en su mayoría entre los 2 y 5 euros (un tercio del valor original en tienda) y para salvarlos solo hay que elegir el favorito, pagar a través de la app e ir a recogerlo al establecimiento a la hora establecida.

Así todas las partes salen ganando. Gana el comercio porque no tira comida y pierde menos dinero; gana el usuario porque adquiere comida de calidad a precio reducido; y gana el planeta al evitar el impacto que supone tanto desperdicio. "Solo tirar un plátano supone despilfarrar el agua equivalente a dejar un grifo abierto durante 13 minutos. Esto significa que por cada pack salvado, estamos evitando que se desperdicien alimentos y reduciendo nuestra huella sobre el planeta", añade Rugeroni. Gracias a toda la comida que ya hemos conseguido salvar en España hemos ahorrado la emisión de más de 13.000 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones de 2.560 aviones dando la vuelta al mundo.

La idea surgió en Dinamarca en el año 2016, mientras un grupo de amigos comían en un buffet se fijaron en cómo, al terminar la jornada, toda la comida sobrante se tiraba a la basura en perfecto estado. Fue así como decidieron que había que poner solución a ese problema y crearon Too Good To Go que, a día de hoy, está presente con éxito en Europa, Estados Unidos y Canadá. Actualmente cuenta con más de 48 millones de usuarios y más de 127.000 establecimientos unidos a la iniciativa y gracias a los cuales se han conseguido salvar ya más de 100 millones de packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 100.000 toneladas de alimentos.