Científicos internacionales debatirán en La Palma el futuro del Nordic Optical Telescope, que cumple este año su 33 aniversario

Ubicado en la parte más elevada del Observatorio del Roque de Los Muchachos, que gestiona el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el NOT se inauguró en 1989. Desde entonces y hasta 2019 la asociación científica NOTSA, financiada por los consejos de investigación científica de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, se encargó de gestionar las instalaciones. La estructura de la organización cambió en 2019 y actualmente los propietarios de las instalaciones son la universidad de Turku, Finlandia, y la universidad de Aarhus, Dinamarca, en consorcio con otras universidades nórdicas. El NOT se dedica principalmente a la investigación y a la educación, y está al servicio de la comunidad astronómica de estos países, así como de España y de investigadores de la comunidad astronómica internacional.

La Palma/ La isla de La Palma acogerá el próximo mes de junio el seminario «NOT - a telescope for the future» en el que científicos internacionales debatirán sobre el futuro del Nordic Optical Telescope (Telescopio Óptico Nórdico, en adelante NOT) que cumple este año su 33 aniversario.

El seminario de La Palma supone un hito importante para analizar el presente y el futuro de este telescopio. La modernización de su equipamiento es un importante tema al que se dedicará una gran parte del seminario. En particular, se presentará el futuro instrumento NTE (NOT Transient Explorer). Los proyectos científicos que utilizan el NOT para su investigación son muy diversos dentro del campo de la astrofísica, desde las galaxias más lejanas hasta los objetos más cercanos de nuestro sistema solar. Además, la educación siempre ha tenido un papel muy importante en el NOT y el seminario también se dedicará a este tema.

Hoy en día, muchas reuniones se realizan de forma remota, pero uno de los principales objetivos de este seminario es reunirse de modo presencial y además hacerlo en La Palma. Con este objetivo, del 7 al 10 de junio de 2022, investigadores de diferentes campos científicos que trabajan habitualmente con el NOT se reunirán en La Palma para evaluar, desde una perspectiva amplia, el papel actual del NOT y así poder elaborar una estrategia para su uso a largo plazo. Además de las charlas y debates, el seminario incluye una visita al Observatorio del Roque de Los Muchachos y al nuevo volcán que entró en erupción el pasado año en Cumbre Vieja.

La celebración del seminario también es un homenaje a Johannes Andersen, que, como su director desde 2002 hasta 2013, fue el principal responsable de convertir el NOT en una instalación moderna, flexible y eficiente, con una producción científica comparable a la de instalaciones de mayor tamaño.