Mobile Week aterriza en Canarias para impulsar el empoderamiento y la inclusión digital de la ciudadanía

Adeje/ Mobile Week, el espacio donde la tecnología y la sociedad conectan, llega por primera vez a Canarias del 13 al 16 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE.

El evento, es una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona, y está impulsado junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de Damm y CaixaBank. Mobile Week Canarias tendrá lugar en Gran Canaria los días 13 y 14, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, y posteriormente los días 15 y 16 en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife y Adeje.



En cada municipio, durante una jornada de mañana y tarde, se realizará un programa de actividades concreto(talleres, mesas redondas, entre otros.). Así, por la mañana, las actividades estarán dirigidas al público profesional, y por la tarde a la ciudadanía.

Espacio abierto de reflexión que integra la digitalización en la sociedad

Durante estos cuatro días, instituciones, corporaciones y ciudadanía se darán cita para profundizar sobre temas de actualidad digital como cuáles son sus derechos digitales, qué oportunidades tiene Canarias como destino digital para nómadas digitales, y conocer cómo se puede avanzar en sostenibilidad y transición verde y digital.

En concreto, el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología acogerá el pistoletazo de salida de Mobile Week en Las Palmas de Gran Canaria, con la apertura institucional de la mano de SEDIA, MWCapital, Gobierno de Canarias y el Gobierno municipal. Por su parte, la Mobile Week de San Bartolomé de Tirajana se celebrará en el Centro Socio Cultural. En Tenerife, las respectivas Mobile Week se celebrarán en el Hotel Iberostar Mencey en Santa Cruz de Tenerife y en el Centro Desarrollo Turístico Costa de Adeje en Adeje.

Los eventos contarán con ponencias lideradas por Red.es e Incibe sobre ciberseguridad; mesas redondas en las que se analizarán las posibilidades de desarrollo que ofrecen Canarias a los nómadas digitales o charlas sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia y talleres y workshops gratuitos impartidos por el Observatorio Nacional 5G sobre la transformación digital de las PYMES, entre otros.

Asimismo, Mobile Week cuenta con tres colaboradores de primer nivel como Learn to Check, que ofrecerá talleres de verificación en los cuales se aprenderá a detectar informaciones falsas; Huawei, que trasladará su Smart Bus, proyecto educativo que recorre las escuelas del país para fomentar la educación y responsabilidad digital; y Unicef, que acercará a los ciudadanos cuáles son las claves para que la tecnología genere un impacto positivo en los adolescentes.

Mobile Week, el punto de encuentro entre tecnología y ciudadanía

Mobile Week ayuda a la ciudadanía a integrar la digitalización en sus vidas cotidianas, a través de diferentes actividades participativas y gratuitas, desde conferencias a talleres, pasando por debates y espacios de reflexión. Bajo la misión de trabajar para afrontar las brechas digitales fomentando la inclusión digital e impulsar el empoderamiento digital de la ciudadanía, conectan la tecnología con la ciudadanía, acercando las herramientas que ofrece la misma a las inquietudes y necesidades sociales, culturales, éticas y humanas de los ciudadanos.

SOBRE MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

Mobile World Capital Barcelona es una iniciativa que impulsa el desarrollo digital de la sociedad y ayuda a mejorar la vida de las personas en el ámbito global. Con apoyo público y privado, MWCapital centra su actividad en cuatro áreas: la aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; el crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y los profesionales; y la reflexión sobre el impacto de la tecnología a nuestra sociedad. En conjunto, los programas transforman positivamente la economía, la educación y la sociedad. MWCapital acoge MWC en Barcelona y es la fundadora de 4 Years From Now (4YFN), la plataforma de negocios para la comunidad de startups presente a todos los acontecimientos de MWC en todo el mundo.

