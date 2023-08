La Consejería de Educación modifica los umbrales de renta de sus ayudas para libros de texto y materiales didácticos para que más familias puedan beneficiarse de ellas

Canarias/ Pasan de los 16.675,20 a los 18.000 euros de ingresos máximos para familias de dos a cuatro miembros y se incrementarán en 1.600 euros por cada miembro adicional. Un mayor número de familias accederán a las ayudas para libros de texto y materiales didácticos después de que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias haya decidido aumentar los umbrales de renta establecidos por el anterior Ejecutivo autonómico para poder acogerse a dichas ayudas.



Para el curso 2023/2024, estos umbrales se habían establecido entre los 16.675,20 euros para familias de dos a cuatro miembros y los 24.675,20 para las de nueve o más componentes.

Con la modificación ahora propuesta, familias de dos a cuatro miembros que ganen hasta 18.000 euros podrán beneficiarse de las ayudas, y el umbral aumentará en 1.600 euros por cada miembro adicional, lo que supone "una importante mejora", ha anunciado el consejero del área, Poli Suárez.

Con esta decisión, la Consejería responde además a una petición planteada por la Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Canarias (CONFAPA Canarias) con la que Suárez mantuvo una reunión a los pocos días de llegar al cargo.

"Estamos al tanto de sus reivindicaciones y necesidades, y trabajando intensamente para resolver aquellas que sean posibles con la mayor urgencia", ha afirmado el consejero, para quien "es una prioridad que el peso de estos gastos no recaiga en las familias más vulnerables". "Debemos repensar la financiación de los centros para que no se produzcan determinadas peticiones a los padres y madres porque la educación pública es un derecho", concluyó Suárez.

En el curso 2022/2023, se concedieron 74.572 ayudas para libros de texto y materiales didácticos, pero con la modificación de los umbrales que entra ahora en vigor el número en el curso 2023/2024 será sensiblemente mayor.

La medida reviste especial importancia teniendo en cuenta, además, que, en aplicación de la Lomloe, este curso implicará la renovación de libros de texto y materiales para todos los niveles (en el curso pasado, se renovaron solo los de los cursos impares), por lo que no se podrá recurrir a la herencia de los mismos entre familiares y amigos.

Tres modalidades y de carácter indirecto

Las ayudas, que tienen tres modalidades (Infantil, de primero a sexto de Primaria y Secundaria, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada) no se transfieren directamente a las familias, sino a los centros educativos, que efectúan la compra de los libros de texto y materiales destinados al alumnado que resulte beneficiario.

Posteriormente, a principios de curso, se entregan a los padres, madres o tutores del alumnado, que suscriben por escrito su aceptación y el compromiso de hacer un uso adecuado de los mismos, así como a devolverlos a final del curso.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)