El Ayuntamiento de Arona celebra la apertura del IES Parque La Reina y el cierre de los 'barracones' de Guaza

Arona/ La alcaldesa Fátima Lemes señala que la comunidad educativa debe tener "el lugar adecuado para desempeñar sus funciones" y que la apertura del centro "es ese tipo de noticias que nos motiva para seguir trabajando". La puesta en marcha del Instituto de Enseñanza Secundaria Parque La Reina pone fin a una situación que se había prolongado más de dos décadas, en las que generaciones de estudiantes completaron su formación en los conocidos como 'barracones' de Guaza. Ahora, Arona cuenta con unas nuevas instalaciones para dar respuesta a las necesidades formativas de la población.



La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, señala que "la apertura este curso del IES Parque La Reina supone una de las mejores noticias que podíamos tener en nuestro municipio. Nos sentimos felices de que por fin sea una realidad y que los alumnos tengan un centro de primer nivel y con buenas instalaciones donde desarrollar sus estudios, donde se puedan motivar, donde contar con los espacios adecuados. También para el profesorado y para el resto del personal que llevaban años sacrificados en un centro de barracones que suplía la falta de plazas educativas".

"No podemos dilatar en el tiempo, más de 20 años, la construcción de infraestructuras necesarias para la población y, sobre todo, para que nuestros jóvenes tengan el lugar adecuado donde aprender y formarse", declara Lemes. La máxima regidora de Arona explica que "lo que debe ser una solución temporal, como es el uso de barracones, debe ser algo excepcional y temporal y que no se prolongue en el tiempo como ha pasado en Guaza. Nuestro objetivo es que toda la comunidad educativa, alumnos, profesorado y personal, tengan el lugar adecuado para desempeñar sus funciones y por eso este tipo de buenas noticias nos motiva para seguir trabajando".

El IES Parque La Reina se ubica en un solar de 13.120 metros cuadrados cedidos en su día por el Ayuntamiento de Arona. El complejo alberga 22 aulas, de las que 18 serán para clases de Secundaria y 4 para Bachillerato. Entre otras instalaciones, el nuevo centro escolar cuenta con dos aulas de música, dos de informática, dos de plástica y visual y otras dos de desdoblamiento de grupo para los alumnos que cursen Bachillerato.

En estas últimas semanas, la actividad en torno al IES Parque La Reina se ha centrado en el reasfaltado y reordenación del tráfico en la zona. Así, se ha acometido la mejora de la capa de rodadura de la calle Envolvente con el fin de mejorar la accesibilidad a esta zona, tanto por la rotonda de Cho como por la rotonda más próxima al enlace a la TF-1; y también para mejorar la seguridad de las personas.

Con este asfaltado el Ayuntamiento realizará una nueva reorientación de la circulación en el área, mediante la cual se permitirá volver a retomar los dos carriles en ambos sentidos a lo largo de toda la calle Envolvente. Esta nueva reordenación de la circulación permitirá poder acceder a esta vía por dos accesos exteriores, circular en ambos sentidos y salir del núcleo por tres posibles salidas, ampliando las actuales que sólo permiten salir por la calle Infanta Cristina.

Igualmente, con la puesta en marcha del nuevo IES Parque La Reina, el Ayuntamiento de Arona habilitará una zona de estacionamiento exclusiva para las guaguas del alumnado con el objetivo de no ocupar suelo en las propias vías y evitar posibles colas o retenciones en horas de entrada y salida de clases.

Héctor Reyes, concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Arona, defiende que "con el nuevo instituto se garantiza la calidad de la enseñanza, porque el alumnado no tendrá que estar pendiente de otras cosas". "Es un reto que teníamos pendiente en Arona y un objetivo que se había perseguido desde hace mucho tiempo. Nuestro municipio cubre una parte de sus demandas en materia educativa con la puesta en marcha de este centro", comenta Reyes.

