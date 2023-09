Miles de estudiantes llenan los campus de la ULL en el arranque del curso académico

La Laguna/ El bullicio del alumnado deambulado por los pasillos de las facultades y escuelas de la Universidad de La Laguna ha vuelto a escucharse este lunes 11, de septiembre, día inicial de las clases del primer cuatrimestre del curso 2023/24. Al estudiantado veterano que ha regresado para retomar sus estudios superiores tras el verano se han unido alrededor de 4.800 jóvenes que, tras el Bachillerato o un ciclo formativo, pisaban por primera vez su centro como estudiantes con matrícula oficial. También ha sido el primer día para los estudiantes de másteres universitarios de esta institución académica.



Este alumnado de nuevo ingreso ha sido recibido por el equipo de gobierno de sus respectivas facultades y escuelas, quienes en la primera fase de la Jornada de Bienvenida organizada por la universidad les han informado sobre las principales características de la titulación que van a cursar y, sobre todo, cómo pueden desenvolverse en un contexto académico muy diferente al de la enseñanza Secundaria de la cual proviene la mayoría de este alumnado.

Hablando con estos estudiantes antes del inicio de la jornada, la mayoría expresaba una mezcla entre nerviosismo por saber qué se van a encontrar e ilusión por poder estudiar lo que querían. Sobre las jornadas en sí, la mayoría esperaba, además de obtener la información necesaria, que fuera una oportunidad para conocer al profesorado y, especialmente, a sus nuevos compañeros y quién sabe si futuros amigos y amigas.

Algunos de estos nuevos universitarios señalaron que no ser totalmente ajenos a la Universidad de La Laguna porque ya habían acudido a las Jornadas de Puertas Abiertas e, incluso, alguno se había acercado estos días por su cuenta a su futura facultad para pasearse y conocerla de antemano. Hay que tener en cuenta, además, que algunos grados, como el de Matemáticas, impartieron la semana pasada un curso cero para poner al día al nuevo alumnado sobre lo esencial de la materia antes del inicio oficial del cuatrimestre, por lo que ya han tenido un primer acercamiento a las clases.

La Jornada de Bienvenida tiene una segunda parte, consistente en una serie de actividades que se celebrarán en diferentes escenarios a lo largo de lo que resta de septiembre, con el objetivo de ofrecer a los nuevos estudiantes una panorámica de lo mucho que les ofrece la institución más allá de la formación: deportes, teatro, música, idiomas, voluntariado, participación en colectivos de diverso tipo y, por supuesto, participación en programas de intercambio internacionales.

Bienvenida de rector

En todas las sedes donde se ha celebrado, la Jornada de Bienvenida comenzó con la proyección de un video en el cual el rector, Francisco García Rodríguez, recibió al alumnado de nuevo ingreso a una institución de "de amplia historia, conectada al presente y proyectada al futuro". Consciente de que estos son momentos de nervios e incertidumbre por una nueva etapa vital que arranca, les recordó a los estudiantes que están rodeados de personas a su servicio para despejar cualquier duda.

"Esta nueva etapa es de crecimiento, no la vas a olvidar, va a marcar toda tu vida no solo por lo que vas a conocer en las aulas, pero también fuera de ellas", afirmó el rector antes de enumerar actividades como los deportes, los idiomas o la formación intercultural que los estudiantes van a poder conocer a lo largo del mes gracias a esta Jornada. "Eso también es vivir la universidad.

Un ejemplo de las muchas intervenciones que, simultáneamente, se produjeron esta mañana por parte de los equipos de gobierno fue la de la decana de la Facultad de Ciencias, María del Mar Afonso Rodríguez, quien en un tono muy cercano alentó a los nuevos estudiantes a participar en la vida universitaria. Les recordó que los estudios superiores son complicados, exigen mucho esfuerzo y seguramente pueden llegar a tener problemas con alguna asignatura en concreto. "Date una segunda oportunidad, eso también es aprendizaje. Lo importante es sobrellevarlo, avanzar y creer en ustedes mismos. Recuerden que, si otros lo han hecho, ustedes también lo pueden hacer, créanme".

La decana reiteró el mensaje de que hay mucho personal académico y administrativo disponible para despejar dudas, y recordó la existencia de una delegación de estudiantes que facilita poder participar en la vida del centro. "Esta es una etapa emocionante, todos la recordamos como la mejor de nuestra vida, y no es algo que se diga porque sí, es una etapa en la que se tiene todo a favor: juventud, salud, diversión, aprendizaje..."

En la prestación de la Facultad de Ciencias también intervino el coordinador del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), Guido Santos, quien recomendó al alumnado participar es esta actividad que les puede ayudar a tener una visión más completa sobre lo que implica la formación universitaria; y la bibliotecaria de la facultad, Silvia Molero, quien informo sobre los primeros pasos que hay que dar para disfrutar plenamente de este servicio estratégico.