Canarias/ Las propuestas parten de las aportaciones realizadas por más de 650 enseñantes de las Islas en una encuesta lanzada por el sindicato. ANPE Canarias, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria del Archipiélago, ha presentado ante la Consejería de Educación un documento con más de cuarenta medidas dirigidas a reducir la carga de tareas burocráticas que soporta el profesorado. Las propuestas parten de las aportaciones realizadas por el propio personal docente de las Islas en sus respuestas a una encuesta lanzada por el sindicato.



Los resultados de esta consulta, en la que participaron más de 650 docentes, confirman la preocupación del colectivo por el número de horas que ha de dedicar a labores administrativas, que lo alejan de su verdadero cometido. El 97,3% de las personas que contestaron a la encuesta está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que las tareas de gestión, la creciente burocratización y el excesivo celo en el control dificultan al profesorado centrarse suficientemente en la docencia.

Algo muy parecido sucede con la idea de que hay demasiadas tareas inútiles, memorias que nadie lee y quejas del personal docente que no se atienden, apoyada por el 97,5%. Asimismo, un 97,9% del profesorado consultado está de acuerdo o muy de acuerdo en que existe un volumen de trabajo tan grande en los centros que no hay tiempo para sacarlo adelante, lo que obliga a llevarse trabajo a casa, incluso los fines de semana.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, recalca que "el excesivo peso de las tareas burocráticas es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta el profesorado de la educación pública en su trabajo y supone un lastre para la calidad de la enseñanza". En este sentido, recuerda que el Consejo Escolar de Canarias emitió en el año 2017 un informe en el que se hacía eco de esta problemática y proponía una serie de ejes de acción y medidas para solucionarla, y que su propia organización ya presentó en 2021 en la mesa técnica de Educación una batería de 64 propuestas con el mismo fin, pero que, "lamentablemente, la falta de respuestas por parte de la Consejería ha provocado que la situación haya continuado agravándose con el paso del tiempo".

Una parte importante de las medidas presentadas en este inicio de curso por ANPE para reducir la carga burocrática que se impone al colectivo docente no conlleva coste económico para la Administración, por lo que Crespo señala que "no hay excusas para empezar a poner en marcha soluciones efectivas a este problema".

Simplificación de documentos y tareas

Muchas acciones planteadas por el sindicato tienen que ver con la simplificación de documentos y funciones; entre ellas: realizar un estudio para detectar y eliminar tareas inútiles, hacer más sencillos los métodos de evaluación y los informes, evitar las repeticiones y la doble tramitación telemática y en papel, reducir las excesivas exigencias en las memorias de proyectos, unificar el trabajo de cada aula en un documento único compartido por el equipo docente y permitir una programación más abierta.

Otras están relacionadas con una mayor dotación de personal para aligerar la carga burocrática por docente. Así, ANPE aboga por aumentar las plantillas de profesorado y disminuir las ratios, generalizar la figura del profesorado de apoyo, establecer más horas para orientación, incrementar el personal administrativo e incorporar a los centros más especialistas en logopedia, audición y lenguaje, necesidades específicas de apoyo educativo, trabajo social, educación social, psicología y gestión de conflictos.

El resto de medidas presentadas por ANPE Canarias se refiere a aspectos diversos, como la mejora de las plataformas y servidores informáticos, la celebración telemática de las reuniones de los equipos educativos, la necesidad de que la Consejería preste mayor atención a las quejas y sugerencias del profesorado, el aumento de la autonomía de los centros, la mejora del mecanismo de sustituciones o la apuesta por un gran pacto por la educación que dé estabilidad al sistema público de enseñanza, entre otros.

