Además, asistieron a dicha reunión, el Viceconsejero de Educación, D. José Manuel Cabrera, la Directora General de Personal y Formación del Profesorado, Dª. Mónica Ramírez Barbosa y el Director General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, D. David Pablos González. Por parte de CSIF, asistieron el Responsable Autonómico de Educación, D. Andrés Fuertes Darias, el Responsable Provincial de Educación de Las Palmas, D. Juan José Gil Méndez, el Delegado Sindical de los Maestros de Religión, D. Abel Suárez de la Nuez y el Responsable del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Consejería de Educación, D. José Manuel Hernández Reyes.

El curso escolar 2023/24 ha sido planificado y programa por el anterior equipo de gobierno, pero desde CSIF Educación, entendemos que es obligación del nuevo equipo buscar soluciones a los problemas urgentes que afectan al sistema educativo en Canarias y no centrarse en trasladar las culpas a los anteriores. Es hora de ponerse a trabajar.

Las preocupaciones y propuestas que se trasladaron en la reunión por parte de CSIF Educación Canarias fueron las que relacionan a continuación:

1.- Las fechas de los procesos de estabilización en Canarias. Se solicita la concreción de fechas de ambos procedimientos y además que atiendan a los participantes que aún no han podido subir sus méritos.

2.- Las plazas de los Conservatorios de Música de Canarias. Único sindicato en Canarias que abiertamente se mostrado partidario de que dichas plazas vuelvan a la oferta pública de empleo y que sean convocadas.

3.- Impulso al procedimiento extraordinario de ampliación de listas de empleo. Es necesario su aceleración porque existen especialidades sin docentes para sustituciones.

4.- Solicitamos que se acelere y se resuelva lo antes posible el procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos y catedráticas.

5.- Regulación inmediata del teletrabajo en el ámbito docente y apertura de la negociación para su regulación. Nos anunciaron que ya están trabajando en su regulación y que pronto se convocará mesa técnica para su trabajo con los sindicatos. Nos alegra que finalmente esta propuesta de CSIF comience a caminar.

6.- Regulación de la acreditación de la competencia digital docente. Nos alegra que nos hayan anunciado que, está propuesta de CSIF, comience a caminar y que pronto tengamos un borrador.

7.- Solicitamos que se asuman, de una vez por todas, las transferencias de los Maestros y Maestras de Religión.

8.- Negociación de los Sexenios. Solicitamos que estos complementos retributivos de formación sean reconocidos a todo el personal docente, porque aún no lo cobran el personal laboral, y además, que los sexenios sean reconocidos, a efectos económicos y administrativos, al mes siguiente de su fecha de cumplimiento.

9.- Solicitamos la apertura de la negociación para las mejoras de las condiciones de trabajo de los Equipos Directivos y el cuerpo de la Inspección Educativa.

10.- Apertura urgente de la negociación para la reducción de la carga burocrática en el ámbito docente y en el ámbito de la organización escolar.

11.- Cambio en el modelo actual de la gestión integral de los comedores escolares en centros públicos docentes. Los equipos directivos están asumiendo tremendas responsabilidades y carga de trabajo por un servicio que se salen fuera del ámbito pedagógico y organizativo. Solicitamos que esta tarea se asuma de manera seria y rigurosa lo antes posible por los servicios generales. Exigimos mejorar la gestión de los comedores de gestión directa y solicitamos paralizar la privatización de nuevos servicios de comedor en centros públicos.

12.- Actual situación de precariedad de gran cantidad de cafeterías escolares que afectan a los centros y la necesaria regulación de los mismos.

13.- Integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo del profesorado de Enseñanza Secundaria. Mismo trabajo, mismas funciones, misma igual y por tanto igual retribuciones.

Se ponen sobre la mesa posibles soluciones y se solicita que se aborde esta problemática.

14.- Se solicita la paralización del actual borrador de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Educación. Se solicita la paralización y que se inicie un nuevo estudio para conseguir un documento que brinde las soluciones reales al actual problema de falta de personal bien remunerado en la Consejería de Educación.

15.- Solicitamos la regulación de la provisión de puestos para el CEL (Centro de Educación en Línea), las horas de refuerzo en los CEPA (Centros de Educación de Personas Adultas) y las horas de apoyo de apoyo educativo domiciliario. Solicitamos que se regule la provisión de estos puestos de trabajo mediante convocatoria pública y no "a dedo".

CSIF Educación Canarias es consciente de la especial complejidad para el abordaje de todos estos temas y por ello, únicamente ha solicitado al Consejero de Educación, y a su equipo, que exista un compromiso de trabajar y estudiar todas nuestras preocupaciones y propuestas para aportar soluciones que, sin duda, redundarán en la mejora del sistema educativo canario, fin último de todos los participantes en dicha reunión de trabajo.