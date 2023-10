La presidenta del Cabildo visita el Instituto de Tecnologías Biomédicas de la ULL y valora su potencial investigador

La visita estuvo conducida por el director del centro investigador, Diego Álvarez de la Rosa, y a ella también asistió el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez. Este centro investiga en enfermedades de base genética y raras (estrés replicativo y tumorogénesis o patología molecular de enfermedades raras y metabólicas), enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento (diabetes y complicaciones del trasplante renal, enfermedades inflamatorias y neoplásicas del tracto gastrointestinal o enfermedades hepáticas prevalentes), desarrollo de fármacos e identificación de dianas terapéuticas, neurobiología y enfermedades del sistema nervioso (neurobiología celular y molecular y neurociencia clínica y cognitiva).

Así, la presidenta y el rector conocieron, por ejemplo, el laboratorio de cultivos celulares y seguridad biológica, donde se trabaja con patógenos infecciosos. Se trata de un espacio que cuenta con aparatos de esterilización previos y que permite realizar test iniciales en células de cultivo sin tener que acudir a la experimentación animal.

La delegación también conoció laboratorios generales usados por distintos grupos de investigación. Se trata de material diverso que antes se encontraba esparcido en distintas zonas de la Sección de Medicina y que ahora se encuentra reunido en este espacio, fomentando así una mayor sinergia entre los investigadores e investigadoras.

Igualmente se acercaron al microscopio de súper resolución, del que apenas hay cuatro máquinas en España, señaló el director, y que facilita la detección de moléculas vivas incapaces de observar con otros aparatos, pudiendo por ejemplo inyectarle gases y controlar su temperatura. La sala de ultra congeladores a 80 grados bajo cero, donde se guardan las muestras y mantenida por grupos electrógenos permanentes fue también parte del recorrido de hoy.

Nuevo animalario

Uno de los espacios que todavía no está en funcionamiento y que supone un salto de calidad espectacular es el nuevo animalario del Instituto de Tecnologías Biomédicas, donde se podrá hasta diseñar ratones transgénicos para inocularles determinadas patologías que puedan ser luego tratadas.

El director del centro explicó que las compañías aéreas están poniendo todo tipo de impedimentos para trasladar animales de experimentación en los aviones, con los cual es enormemente complicado estudiar determinados casos. Ahora, con este animalario equipado con la última tecnología será posible inocular un virus, por ejemplo, y enviar el gameto congelado, sin que sea necesario el traslado del animal.

La Universidad de La Laguna ya dispone de un Servicio de Animalario, ubicado en el campus de Anchieta, parte del cual será trasladado en breve a lTB. El nuevo espacio, aún en fase de montaje, cuenta con salas limpias para seres completamente esterilizados y otra para aquellos que llegan y de los que no se tiene la absoluta certeza, de tal forma que no se mezclan unos y otros. Dispone de lavado automatizado con agua purificada y de duchas de aire comprimido para los investigadores. En un principio, el nuevo animalario albergará cuatro salas propias, que se han equipado a través de fondos competitivos dado el altísimo coste de la infraestructura.

Tanto el rector como la presidenta del Cabildo valoraron el enorme potencial de este instituto, que cuenta con una infraestructura puntera para investigar distintos tipos de enfermedades de alta prevalencia y otras consideradas como raras. El Cabildo se ha ofrecido a apuntalar más contratos predoctorales para ir creando masa crítica en este entorno y contar con más talento joven. El papel de la Fundación Bioadvance creada por el Cabildo para gestionar los fondos y contar con gestores profesionales fue un asunto destacado además por el director del ITB.