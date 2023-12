La Universidad de Invierno de Arona abre su plazo de inscripción para la edición 2024

Arona/ Esta oferta formativa se integra dentro del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Arona y la Universidad de La Laguna para fomentar las actividades de Extensión Universitaria en el municipio. La Universidad de Invierno de Arona abre su plazo de inscripción para los cursos que se desarrollarán entre enero y marzo del próximo año en el Centro Cultural de Los Cristianos. Todos los cursos tienen una duración de tres días, en horario de 16:00 a 20:00 horas y son reconocibles por un crédito ECTS.



El primero de ellos, que comenzará el 30 de enero, 'Domina el futuro: fundamentos de inteligencia artificial', está dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer los fundamentos de la inteligencia artificial y en explorar herramientas de utilidad en diferentes ámbitos. Un curso para el que no se requieren conocimientos previos de la materia.

El segundo, entre el 6 y el 8 de febrero, destinado a la población general interesada en alimentación y estilo de vida saludable lleva el título 'Alimentación y Salud. ¿Comemos mejor que nunca?'. El 20 de febrero tendrá lugar 'Planificación de destinos turísticos mediante herramientas digitales', destinado a comprender el papel de las herramientas digitales en la mejora y sostenibilidad de destinos turísticos desde una perspectiva práctica y aplicada. Dirigido principalmente a estudiantes, empresarios, profesionales vinculadas o interesadas en el sector turístico y en el mundo de la transformación digital.

El 27 de febrero arranca el 'Curso Básico de Pilotos de Drones. Capacitación para Certificados en Categoría Abierta A1/A3', dirigido al público en general, con requisito de preferencia, pero no excluyente, el haber realizado el curso de iniciación 'Uso de drones: utilidades, aplicaciones y normativa'. Durante este curso se harán prácticas de vuelo real en interior y exterior, no obligatorias para la obtención de dichos certificados.

'Gestión inteligente de las emociones' es la denominación del curso que se desarrollará entre el 5 y 7 de marzo, dirigido al alumnado que esté cursando o haya cursado alguna titulación (Técnico Medio, Técnico Superior y/o Grado Universitario), así como a cualquier persona interesada en la temática.

Por último, el 12 de marzo comenzará el curso 'Nuestra vida en las pantallas. Abordar la alfabetización mediática y la credibilidad en tiempos de la IA', dirigido a la población general, usuaria de contenidos en red, interesada en el proceso comunicativo en redes y preocupadas por el proceso de adquisición de conocimientos a través de la comunicación mediática, que llega a través de las pantallas.

Esta oferta formativa apuesta por la calidad sobre la cantidad, con temáticas de actualidad y diversificadas para llegar a todos los colectivos, dirigida a cualquier persona interesada, sin necesidad de requisitos previos de ningún tipo. Todos los cursos tienen una cuota general de 20 euros y de 10 euros para los empadronados en el municipio de Arona.

