El Consejo de Gobierno conoce el malestar del rector ante la aprobación de la quinta universidad privada en Canarias

La Laguna/ El Consejo de Gobierno apoya al rector ante su rechazo por la puesta en marcha de otra universidad privada en las islas. El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, ha hecho partícipe al Consejo de Gobierno del centro académico en la sesión del 11 de diciembre de su malestar por la reciente aprobación de otra universidad privada en el entorno regional. Se trata además de una entidad que ni siquiera cumple con los requisitos básicos para ser considerada como tal, y sostuvo que este sería el quinto centro privado instalado en las islas, lo que tildó de 'paraíso' para este tipo de instituciones.



García recordó que en la sesión de la semana pasada del Consejo Universitario de Canarias los dos rectores de las universidades públicas plantearon un reparo de legalidad para que se retirada del orden del día la aprobación de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias, motivado precisamente por el no cumplimiento de los requisitos de ámbito estatal que este centro debería disponer, lo que finalmente no fue aceptado.

El rector añadió que se está diluyendo la capacidad de acción de las dos universidades públicas, ante la entrada en el sistema regional de tanto centro privado, por lo que le pareció pertinente reformar la Ley de Coordinación del Sistema Universitario de Canarias para compensar el poder decisorio de unas y unas. Francisco García agradeció expresamente el apoyo mostrado por el Consejo Social en esta cuestión.

Además, este centro privado ha remitido un comunicado al rector instando a la retirada y no publicación de su posicionamiento público sobre este asunto, cuestión que ha sido desoída por el propio Francisco García.

En otro orden de cosas, el órgano colegiado aprobó modificar puntualmente las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de La Laguna tanto de 2023 como de 2024, con el propósito de abonar de forma anticipada las subvenciones y los encargos que se realicen a medios propios, de tal forma que se pueda hacer uso de fondos antes de que pasen a ser remanentes y no se puedan ser ejecutados. Esta medida, presentada por la gerenta, Teresa Covisa, ha sido finalmente ratificada por 29 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

Por otra parte, el vicerrector de Docencia, José Manuel García Fraga, presentó al Consejo de Gobierno dos propuestas. La primera de ellas tuvo que ver con la extinción del programa de Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología, impartido por cinco universidades y liderado por Valencia, que por cuestiones formales ha sido formulado en uno nuevo de similares características. También recibió el visto bueno la puesta en marcha del Máster en Formación Permanente en Narrativas Transmedia, en colaboración con RTVE y liderado por la profesora Patricia Adriana Deponti.

