Canarias registra en 2023 un total de 2.264 solicitudes para el procedimiento de acreditación de cualificación profesional, 571 más que el año anterior

Canarias/ Dicho procedimiento permite certificar su competencia profesional a personas con experiencia o formación no formal pero sin titulación.

Del total de solicitudes gestionadas por la Consejería de Educación a través de la Dirección General de Cualificaciones Profesionales y del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, 1.150 fueron de mujeres; 1.113, de hombres y 1 correspondió a una persona no binaria, lo que evidencia una participación por géneros bastante equitativa en este procedimiento en el que acreditan sus competencias personas con experiencia profesional o formación no formal pero sin titulación oficial.

Además, el 75% de las solicitudes (1.694) provinieron de personas con edades comprendidas entre los 30 y 54 años, lo que demuestra el interés de profesionales en activo, en plena etapa laboral.

Unidades de competencia

En cuanto a las unidades de competencia para cuya acreditación se presentaron las solicitudes, los interesados pretendían acreditar 10.875 unidades, de las que 8.973 cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente (Real Decreto 659/2023 para ingresar al procedimiento de acreditación).

Finalmente, pudieron acreditar con éxito 7.190 unidades, es decir, más de un 80% del total solicitado adecuadamente, lo que refleja la capacidad de los canarios para validar sus habilidades de manera efectiva.

Todo ello demuestra el compromiso de la comunidad laboral de Canarias por mejorar y validar sus competencias profesionales, un logro que no solo beneficia a las personas participantes en el procedimiento, sino que también contribuye al fortalecimiento y desarrollo del panorama laboral del Archipiélago.

Procedimiento permanente

A través del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales y de la Dirección General de Cualificaciones Formación Profesionales, que coordina Alfredo Espinosa, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantiene abierta de forma permanente la convocatoria para que, tras superar un procedimiento de evaluación de sus competencias profesionales (no se trata de un examen), cualquier persona que lo solicite vea reconocida y acreditada su experiencia laboral o formación no formal con la obtención de un título o certificado profesional.

El procedimiento, que facilita el aprendizaje a lo largo de la vida así como el incremento de la cualificación y de la empleabilidad de las personas participantes, se concreta en varias fases.

Una vez solicitada la acreditación, un asesor valora la documentación presentada y determina a través de una entrevista si la persona reúne los requisitos exigidos.

Posteriormente, se emite un informe. Si es positivo, el interesado pasa a la fase de evaluación, y, si es negativo, decide si afronta o no la siguiente fase.

A continuación, una Comisión de Evaluación analiza el informe y efectúa las pruebas necesarias para evaluar las competencias cuyo reconocimiento se ha solicitado.

Por último, se expide una acreditación de cada una de las competencias superadas positivamente. Completado el procedimiento, se expide el correspondiente certificado de profesionalidad o titulación.