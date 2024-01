ANPE considera "positivo, pero insuficiente" el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el Gobierno

Canarias/ El sindicato subraya que toda medida que suponga más inversión educativa y reducción de ratios es bien recibida, pero que es necesario consensuar una reforma estructural del sistema educativo.

ANPE, sindicato con mayor representación entre el profesorado de la educación pública no universitaria de las Islas, considera que el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora anunciado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a raíz de los malos resultados del último informe PISA es, en principio, positivo, pero insuficiente para solucionar las carencias del sistema educativo que pretende afrontar.



Para la organización sindical, a falta de conocer los detalles sobre su concreción, toda iniciativa encaminada a invertir en educación y favorecer la reducción de ratios, aunque sea en solo dos áreas determinadas, como es el caso, debe ser bien recibida, pero, de cualquier forma, no deja de ser un parche.

De entrada, ANPE cree que habría que estudiar bien cómo se reparten los 500 millones de euros en los que se ha cifrado el coste del plan, ya que parece difícil que con esa cuantía se pueda beneficiar, como se pretende, a cerca de 5 millones de alumnos, es decir, a casi 200.000 grupos. A su juicio, el número de docentes que se debería incorporar resultaría insuficiente con esa dotación, máxime cuando con esa cifra se pretenden abordar más objetivos.

Asimismo, considera clave la coordinación con las comunidades autónomas, ya que las medidas anunciadas parten del Gobierno central, pero son las comunidades las que deben implantarlas. Sobre este punto, el sindicato recuerda que el informe PISA muestra distancias de hasta 40 puntos entre Canarias y otras comunidades en resultados académicos, lo que equivale a dos cursos escolares de distancia.

El sindicato señala que la situación reflejada por el último informe PISA se veía venir desde hace años, ya que la trayectoria hasta ahora y los resultados de los anteriores informes PISA no eran los adecuados, por lo que se debían haber puesto en marcha acciones mucho antes.

ANPE subraya que el problema es estructural y se deriva de los constantes cambios y vaivenes a los que está sometido el sistema educativo debido a las sucesivas leyes orgánicas de Educación aprobadas en las últimas décadas, ninguna de las cuales se ha acercado a los diez años de vigencia que se precisan como mínimo para hacer un balance de su implantación y de sus efectos, lo que hace que el ámbito educativo se mueva en un ambiente de continua incertidumbre. En este sentido, afirma que ninguna actuación que no asuma la necesidad de una profunda reforma del sistema educativo llevada a cabo mediante, al menos, un acuerdo político de mínimos y con la participación activa del profesorado, de sus representantes, y del resto de actores implicados, de forma que se asegure la necesaria estabilidad y perdurabilidad en el tiempo, podrá ser poco más que un parche o remiendo coyuntural.

A la organización sindical le resulta llamativo que se hable de potenciar la formación al profesorado en el marco de este plan, cuando, según la Disposición Adicional Séptima de la LOMLOE, hace años que el Gobierno debía haber puesto encima de la mesa una propuesta de reforma de la profesión docente que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, además de la carrera profesional docente. Por ello, asegura que permanecerá expectante para conocer las intenciones y la concreción de la medida.

En definitiva, ANPE insiste en que es necesario mejorar y potenciar de forma integral el sistema educativo, por lo que entiende que el plan de refuerzo planteado por el Ejecutivo, pese a ser positivo, resulta insuficiente para solucionar las carencias de nuestra educación.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)