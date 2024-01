ANPE Canarias reclama a la Consejería más recursos de apoyo idiomático para atender al alumnado hispanohablante

ANPE Canarias, el sindicato más representativo del profesorado de la educación pública no universitaria de las Islas, mantuvo esta jueves un encuentro con el consejero de Educación, Poli Suárez, y con la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, para trasladarles la urgente necesidad que tienen muchos centros de las Islas de contar con mayores recursos de apoyo idiomático para atender adecuadamente al alumnado no hispanohablante, así como para exponerles el plan de reducción del número de alumnos por docente presentado por la organización sindical para toda la enseñanza obligatoria y Educación Infantil.

Por parte de ANPE Canarias, participaron en la reunión su presidente, Pedro Crespo, y sus vicepresidentes, María Perera y Víctor González.

El sindicato señala que la alta matrícula de alumnado proveniente de diversas partes del mundo que se está produciendo en Canarias, en muchos casos de forma sobrevenida, presenta numerosos desafíos en las aulas, como los relacionados con la diversidad lingüística y cultural, la adaptación al sistema educativo local y el pleno acceso a los aprendizajes. Sin embargo, subraya que no se están tomando medidas adecuadas a la dimensión del fenómeno.

Para Crespo, "es crucial que los centros cuenten con más recursos y personal especializado para facilitar la integración real de este alumnado y promover un entorno educativo inclusivo". A su juicio, "han de eliminarse los estrictos requisitos existentes para acceder a medidas de apoyo idiomático, de forma que todos los centros con alumnado no hispanohablante puedan beneficiarse de ellas".

Asimismo, ve fundamental incrementar sustancialmente las horas de apoyo idiomático a cada centro, que son muy insuficientes. Actualmente, es necesario que haya al menos 5 alumnos con escaso o nulo dominio del idioma español (escolarizados en España de 2022 en adelante) en un centro para poder constituir un grupo de apoyo idiomático. Con un número de entre 5 y 12 alumnos se tiene derecho a solo 5 horas de apoyo idiomático y, a partir de 12 alumnos, a 10 horas (ampliables en la ESO si se superan los 17 alumnos). ANPE reclama que los centros dispongan al menos de 6 horas de apoyo idiomático desde que un alumno no domine el español, de 15 horas si hay entre 5 y 10 alumnos en esa situación, de un docente a jornada completa si hay entre 11 y 16, y de 6 horas más por cada alumno adicional a partir de 17.

Con el objetivo de que este recurso funcione eficazmente, el sindicato estima necesario que se cree de manera específica la figura del docente de apoyo idiomático, con unos requisitos definidos para el desarrollo de sus funciones..

Respecto a la propuesta concreta de reducción de las ratios alumnado/docente que ha presentado recientemente, la organización sindical le ha pedido al consejero que la lleve a negociación con el resto de la representación del profesorado a fin de empezar a aplicarla el próximo curso..

El plan de ANPE prevé que, tras tres cursos de aplicación, el número máximo de estudiantes por docente haya descendido aproximadamente un 33% en Educación Infantil, un 18% en primaria, entre un 23% y un 26% en ESO y cerca de un 17% en Formación Profesional Adaptada y en los ciclos formativos de FP de Grado Básico. La reducción se incrementaría por cada alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que existiera en el aula.

El sindicato recalca que la disminución de las ratios permite una atención más individualizada al alumnado, contribuye a mitigar las desigualdades educativas y mejora el ambiente en las aulas, como se demostró durante la pandemia.

En la reunión se abordaron también otros asuntos, Uno de ellos es la situación del profesorado interino ante los procesos de estabilización de empleo público. ANPE le recordó al consejero el compromiso adquirido por su administración de buscar una salida a todos aquellos docentes interinos con años de servicio y experiencia en las Islas que no obtengan plaza en los procedimientos que están en marcha, con el fin de que no pierdan sus puestos de trabajo.

Asimismo, la organización sindical instó a Suárez a agilizar con el Ministerio las transferencias del profesorado de Religión de infantil y primaria a la Comunidad Autónoma. Con el fin de que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de derechos, ANPE plantea que, una vez transferido, el personal docente afectado se adhiera automáticamente al convenio colectivo específico que ha propuesto el sindicato para el profesorado de Religión que trabaje en centros públicos de Canarias.