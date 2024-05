El Comité de Empresa del Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) Laboral de la ULL convoca paros parciales en la ULL el próximo 7 de mayo

La Laguna/ Hace escasamente un mes, el Comité de Empresa de PTGAS Laboral de la ULL mostró públicamente su malestar y preocupación por la situación de la universidad. En estos momentos manifiesta que lejos de que esta protesta pública lograra resolver algún problema, la situación sigue empeorando.

Plazas que no se cubren teniendo como consecuencia el cierre de servicios, privatización encubierta y paulatina de los servicios universitarios, instalaciones obsoletas que ponen en riesgo la salud de trabajadores/as y alumnado, Relación de Puestos de Trabajo caduca que no contempla la realidad de nuestra institución y que no responde a una universidad moderna del siglo XXI -su falta de actualización impide la creación de nuevas plazas-, bloqueo de procedimientos necesarios para llevar a término los procesos de estabilización...