El Rector plantea la renovación de las plantillas, las titulaciones y la mejora de la gestión como retos de futuro

La Laguna/ La Universidad de La Laguna celebró este jueves, 9 de mayo, la sesión extraordinaria de su Claustro que cada año debate el estado de la institución. Durante la convocatoria también fue presentada la memoria de liquidación económica de 2023 y se votaron las más de 200 propuestas de resolución presentadas por los grupos claustrales. El rector, Francisco García, desgranó el contenido de un informe que radiografió la situación actual del centro en doce apartados. En general, los principales retos que expuso se refirieron a la renovación de la plantilla de profesorado, que está envejecida, y de personal de administración y servicios, que está infradotada; y también a la actualización del catálogo de títulos y la simplificación y agilización de la gestión administrativa.



El informe estuvo dividido en apartados dedicados a recursos; personal docente e investigador; personal técnico de gestión y servicios; oferta educativa; estudiantado; investigación; internacionalización; cultura y extensión; sostenibilidad; responsabilidad social; y gestión y digitalización. "Un hecho que permea de este análisis es que nuestra universidad es un agente imprescindible para Canarias, y también que estamos expuestos a unos cambios globales, sectoriales y regulatorios que van a determinar nuestro futuro próximo, lo cual hace necesaria una mirada estratégica para saber a dónde queremos ir".

Sobre los recursos, recordó que entre 2009 y 2023 el presupuesto ha crecido solo un 2%, mientras que los precios han subido un 24%. Así, tras una difícil negociación con el Gobierno de Canarias, el último presupuesto aumentó un 3% mientras que las propias cuentas autonómicas aumentaron un 8%. Pese a ello, la Universidad de La Laguna es la tercera que más contribuye al desarrollo de su región y, según un informe presentado a finales de 2023, por cada euro invertido en la institución, esta genera cuatro, además de crear el 1% del empleo de la región, que se traduce en unos 8.000 puestos de alta calidad. "Es evidente la gran dimensión de nuestro impacto económico pese a nuestra infrafinanciación".

Sobre el PDI, que asciende a 1.653 personas, la Universidad de La Laguna posee una de las plantillas con más edad de España, con una edad media de 53 años, por lo que su renovación es una necesidad y ya se han empezado a dar pasos en ese sentido, como han sido la contratación de ayudantes doctores y asociados durante los últimos años, así como las nuevas convocatorias que están tramitándose y las que podrán hacerse a través del Plan Integra promovido desde el Ministerio.

El PTGAS también posee una edad media elevada, de 52,3 años, y con 845 personas ha permanecido prácticamente invariable desde 2013. Los retos planteados pasan por lograr una mayor estabilidad y aumentar las posibilidades de promoción. Recordó que están en marcha 28 convocatorias de estabilización de personal laboral y 11 de funcionario que, en total abarcan más de 190 plazas. El rector también habló de fortalecer el diálogo y la participación, porque este colectivo es clave para el buen funcionamiento del centro.

La oferta educativa "está consolidada y es competitiva, lo cual no implica que no haya que hacer autocrítica". Así, admitió que está pendiente crear dobles titulaciones, grados con itinerarios abiertos y grados virtuales o híbridos, doctorados industries y microcredenciales. Explicó que, por ello, se está trabajando en un estudio sobre la oferta educativa como primer paso para crear titulaciones renovadas.

El estudiantado "es nuestra razón de ser", afirmó el rector, para a continuación señalar que el contexto es delicado porque la tasa neta de escolarización superior en Canarias es muy baja, del 18%, mientras que en España es del 32%. Como datos positivos, señaló que esta es una de las regiones donde más ha aumentado el número de personas egresadas y matriculadas y la segunda región con más proporción de alumnas. En cambio, es la segunda región con menos tituladas STEM, presentando además una alta tasa de abandono en primer curso de grado (21%).

En investigación, Canarias está a la cola en financiación dentro del sistema universitario español, pues la inversión para ciencia es de 125 euros por habitante, frente a los 803 del País Vasco. Hay un panorama de cambios legislativos, como una posible nueva Ley de Ciencia de Canarias, y otra de reforma de los Consejos sociales y coordinación del sistema universitario de canarias. Valoró la creación de la nueva Oficina de Transferencia de Conocimiento, pero recordó la necesidad de plantear una estrategia futura que la dote de estabilidad.

La internacionalización es transversal en la universidad contemporánea y algo en lo que se debe mejorar. Los últimos datos de estudiantes salientes del programa Erasmus+ son alentadores, y destacó la pertenencia a la alianza STARS EU como clave para ser más competitivos, y de hecho ya se está trabajando en diseñar titulaciones conjuntas con algunas de las universidades asociadas. Destacó varias actuaciones que han favorecido la movilidad, como el adelanto del 100% de las becas Erasmus y el aumento de la financiación a ciertas ayudas.

En el ámbito de la cultura señalo un "magnífico" rendimiento, con el importante patrimonio artístico disponible y bien conservado, la competitividad del Paraninfo como sala, con 35.000 espectadores en 2023 y la buena salud de los premios, con 1.611 participantes. Destacó la alta demanda de los Cursos de Extensión, 214 en total con 9.600 matriculaciones. Las cátedras institucionales y de empresa no dejan de crecer, con 23 en la actualidad que han generado 500 actuaciones.

La sostenibilidad e infraestructuras muestran carencias que deben subsanarse para adaptar los campus a los principios de desarrollo sostenible, así como afrontar la movilidad mediante diversas medidas. Existen, además, tres grandes "deudas": las facultades de Educación y de Ciencias de la Salud, y la residencia Parque de las Islas.

Sobre la Responsabilidad Social Universitaria, la Universidad de La Laguna forma parte del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, que se encarga de aplicar la Agenda Canaria 20230. El rector también destacó la importancia de desplegar el Centro de Innovación Sobre Desarrollo Sostenible, junto con la ULPGC, la FECAM, la FECAI y el propio Gobierno de Canarias.

Finalmente, García explicó que en digitalización y gestión también hay que hacer mejoras, pues faltan mecanismos de racionalización de la contratación. El pasado diciembre se pusieron en marcha los trabajos de un Plan de Modernización Administrativa para reducir cargas y tiempos de tramitación y mejorar la transparencia, que se espera que esté culminado en junio. Paralelamente se han puesto en marcha proyectos para mejorar la gestión económica, la gestión de subvenciones, la racionalización de la contratación administrativa, y la comunicación y colaboración interna.

Intervenciones de los grupos

Asociación de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (AEULL) incidió en la necesidad de mejorar las infraestructuras, especialmente las facultades de Ciencias de la Salud y de Educación, esta última con una alta intensidad de uso y con problemas de accesibilidad. Recalcó que el envejecimiento de la plantilla repercute negativamente en el alumnado, especialmente en cuestiones como la tutorización de los TFG en diversas titulaciones. Cuestionó, asimismo, la adecuada aplicación del Reglamento de Evaluación y Calificaciones.

Espacio para la Unidad del PAS (EUPAS) se refirió a la reciente jornada de protesta sobre las condiciones laborales del personal laboral, recalcando que estuvo motivada por el respeto de los derechos colectivos. Señaló problemas como el cierre o saturación de servicios porque las bajas no se cubren o el retraso en la publicación de la instrucción sobre vacaciones y permisos, que debería estar disponible a finales de 2023.

Libertad Estudiantil propuso un plan de choque para la asignación anticipada de tutores de TFG desde el principio de curso como medio para evitar las incertidumbres actuales. También solicitó estudios sobre las limitaciones físicas y barreras de acceso en las infraestructuras para personas con discapacidad, así como una reforma del Reglamento de Evaluación y Calificaciones adaptado a las peculiaridades de cada titulación. Señaló igualmente la necesidad de mejorar el alojamiento universitario y reiteró la petición de su grupo para que se restrinja el acceso a las salas de estudio 24 horas de los campus de Guajara y Anchieta a personas que no pertenezcan a la institución.

Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) también incidió en la necesidad de mejorar la aplicación del Reglamento de Evaluación y Calificaciones, así como las infraestructuras, citando nuevamente las facultades de Ciencias de la Salud y de Educación, así como los colegios mayores y residencias. Sobre estas últimas, señaló que las 400 plazas de alojamiento ofertadas no son suficientes en un municipio tensionado por la especulación urbanística, por lo que instó a negociar con el Gobierno de Canarias la creación de nuevas residencias. El grupo expresó su apoyo a las reivindicaciones sobre el genocidio en Palestina que se están celebrando estos días y recordó que ha elevado una propuesta de resolución al respecto.

Red de Participación Universitaria (REDULL) incidió en la problemática de la próxima jubilación de parte de los docentes, pues si bien está en marcha la convocatoria de 244 plazas, aún no se han cubierto las personas seleccionadas. Además, mostró la necesidad de que el bagaje de esos docentes con 30 años de experiencia se trasvase al nuevo profesorado. Abogó por una solución a los problemas del PAS y también por la necesaria renovación de titulaciones, y también tuvo un recuerdo para la necesidad de apostar por espacios verdes y políticas de sostenibilidad en los campus.

El grupo estudiantil Nexo centró el interés en la problemática de la conservación de los centros de alojamiento y también abogó por abrir nuevos espacios, colaborando con la iniciativa privada si fuera necesario. Pidió agilizar el Plan de Movilidad Sostenible de la universidad, y abogó por la correcta aplicación del Reglamento de Evaluación y Calificaciones para lograr la implantación plena de la evaluación continua. Solicitó igualmente una mejor conexión telemática estable y fiable para la unidad docente de Enfermería en La Palma, sugiriendo utilizar la Red Iris ya disponible en la isla gracias al Instituto de Astrofísica.

Programa Alternativo para el Profesorado (PAP) repasó pormenorizadamente todos los puntos del informe del rector, coincidiendo con la mayoría de su diagnóstico y las medidas propuestas. El portavoz señaló la necesidad de que sociedad, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios deben tender a la excelencia porque "si un colectivo falla, el proyecto en su totalidad se resiente". Por ello, apostó por articular estructuras para que toda la comunidad universitaria pueda desarrollar su potencial. Citó igualmente la necesidad de adaptar las titulaciones y de contar con un Plan Plurianual de financiación y un plan para captación de recursos externos.

Cuentas anuales de 2023

En la segunda parte de la sesión, ya en horario de tarde, la gerenta de la Universidad de La Laguna, Teresa Covisa, presentó la memoria de liquidación económica del ejercicio 2023, que luego deberá pasar por Consejo de Gobierno y, finalmente, ser aprobada en el Consejo Social para finalizar su tramitación ya en la comunidad autónoma.

El contexto de ese ejercicio económico fue especial por haber elecciones tanto en la Universidad de La Laguna como en la comunidad autónoma, lo cual tuvo repercusiones en la financiación. El presupuesto inicial de 2023, de 166 millones, se ejecutó el gasto en un 90,67%, lo cual calificó como "aceptable". Tras explicar la ejecución por capítulos generales y también en los 89 centros de gasto de la institución (facultades, departamentos, institutos...). En cuanto a los ingresos de la institución, explicó que han sido equilibrados, con una previsión de 166 millones de los cuales se ingresaron finalmente 162, es decir, un 97% de ejecución.

Explicó que el crédito final fue de 262 millones, ya que a esos 166 iniciales, provenientes de la comunidad autónoma, se le incorporaron unos 60 adicionales, y se generaron créditos por valor de otros 30, a través de partidas diversas, como pueden ser los programas de financiación nacionales, autonómicos e insulares, y los fondos logrados en convocatorias de concurrencia competitiva gracias a la labor del personal investigador que ha concurrido.

Hay que tener en cuenta que muchas de estas incorporaciones presupuestarias son plurianuales, es decir, que se inician en un ejercicio, pero pueden prologarse durante los siguientes. Otro factor determinante es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a las instituciones públicas a un equilibrio entre ingresos y gastos. Finalmente, se ha terminado el ejercicio con un remante de tesorería de 28 de millones que, por dicha normativa, no se pueden utilizar, salvo un margen de 2,5 millones.

La gerenta destacó, por un lado, que ha habido un mayor nivel de eficiencia, ejecución y gestión de pagos y, por otra, que ha habido una gran capacidad de captación de financiación externa muy intensa. Recordó que durante el ejercicio analizando se estaban aplicando los fondos Next Generation, que ya no estarán disponibles en futuros ejercicios. Finalizó planeando dos retos: persistir en esa captación de fondos y en el diálogo con el gobierno para que haya una financiación estable y permanente, necesaria para personal, infraestructuras y los grandes retos que tiene por delante la universidad pública.

