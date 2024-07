CESM Tenerife considera insuficientes las medidas prometidas por el rector de la ULL

Ha sido la CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) de Tenerife, quien realizó unas jornadas en el Colegio de Médicos sobre el "futuro de la Facultad de Medicina", con el objetivo de informar a la opinión pública la grave situación que padece la Facultad de Medicina de la ULL, y así presionar a la propia institución académica y al Servicio Canario de la Salud (SCS) para intentar solucionar el grave problema por el que atraviesa la formación de nuestros estudiantes de Medicina.

Se ha conseguido condicionar a las instituciones y con ello, lograr algunos avances en la comisión mixta ULL-SCS. Entre los logros alcanzados se destaca el desbloqueo de plazas de profesores vinculados, que llevaban dos años en espera, y la promesa de pagar los trienios que se le denegaban a los profesores contratados doctores, que por cierto no dejaba de ser una ilegalidad.

En información publicada por el diario Canarias 7 (27.6.2024), y en algunos tuits, el Rector de la ULL, Francisco García, ha comunicado a los medios que, "el problema se ha solucionado con la oferta de más de 100 nuevas plazas de profesorado asociado y vinculado, que se habían activado vías de solución a los complementos retributivos, entre ellos los trienios, que no recibían los profesores contratados doctores vinculados a tiempo completo."

Sin embargo, hasta una nueva reunión de la Comisión Mixta sólo se han ofertado a concurso público 47 plazas de profesor para la Facultad de Ciencias de la Salud. De estas 47 plazas, 13 plazas se ofertan para Enfermería. O sea, que sólo 34 plazas se destinan a Medicina, que por categorías quedarían así: 1) a tiempo completo; solo una de catedrático; 2 de profesor titular; 9 de profesor permanente vinculado; 2) a tiempo parcial (3 horas a la semana con un sueldo de algo más de 300 €/mes); 22 de profesor asociado asistencial.

Estas plazas hay que convocarlas a concurso público con sus plazos para solicitud y presentación de méritos, elaboración de tribunales para baremación de méritos, plazos de reclamaciones de los concursantes antes y después del concurso-oposición y finalmente proceder a su contratación. Con suerte se ocuparán en el plazo de un año.

En el presente curso se jubilarán aproximadamente 7 profesores titulares y catedráticos, agravando esta situación, ya de por si crítica.

El número de alumnos suma aproximadamente 150 por curso.

Las clases prácticas con pacientes reales ingresados no deben exceder nunca de 2, y en consulta nunca más de 3 alumnos. Las tutorías en la mayoría de los casos son individualizadas. Los seminarios y la defensa de casos clínicos por parte de los alumnos se realizan en grupos, nunca superiores a 15. Es evidente que, con estos números, las plazas ahora ofertadas resultan totalmente paupérrimas. La escasez de un profesorado suficientemente cualificado y con dedicación completa compromete la calidad de la enseñanza y, en última instancia, la preparación de los estudiantes para afrontar los retos de la profesión médica.

El CESM Tenerife mantiene su preocupación por esta situación, señalando que, a pesar de los logros obtenidos y las medidas adoptadas por la ULL no alcanzan los requisitos mínimos para garantizar una educación de calidad. Como medida de supervivencia, la ULL, desde ya hace algunos años, concede o da permisos administrativos temporales sin ningún tipo de contrato ni remuneración (Venias docendis) a profesionales sanitarios externos a la ULL para impartir clases teóricas, prácticas y seminarios. Muchos de estos profesionales son médicos especialistas altamente cualificados en la práctica clínica, pero en general son jóvenes, sin amplia experiencia docente y en general sólo con incipiente actividad investigadora.

Esta situación se ha convertido desde hace algunos años, al menos 10, en una solución recurrente para paliar la falta de profesores permanentes. Este hecho es una prueba evidente del conocimiento de las instituciones y de su dejadez.

La utilización excesiva de las venias docendis implica que muchos de los docentes no tienen un compromiso a largo plazo con la Universidad ni con el desarrollo académico de los estudiantes.

Además, genera una rotación constante de profesores, afectando a la continuidad y la coherencia en la enseñanza. A esto hay que añadir, la limitada disponibilidad de los profesores asociados asistenciales, con solo tres horas semanales dedicadas a la docencia, no permite un seguimiento adecuado del progreso de los estudiantes ni una atención personalizada que fomente el aprendizaje profundo y significativo.

"La situación es especialmente preocupante en un contexto donde la calidad de la educación médica es crucial para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la salud pública. Desgraciadamente, esta deficiente planificación académica se puede comprobar objetivamente en los resultados que han obtenido nuestros alumnos de la Facultad de Medicina de la ULL en la última oposición a médico interno residente (MIR)."

"Es sonrojante ver que ocupamos el último lugar de todas las universidades públicas de España, sólo por encima de dos Universidades privadas. El CESM Tenerife destaca que una formación médica deficiente no solo afecta a los estudiantes y a su futuro profesional, sino también a la comunidad en general, que depende de médicos bien preparados y competentes para recibir una atención de calidad."

"Ante esta realidad, el CESM Tenerife ha anunciado que continuará presionando a las autoridades universitarias y gubernamentales para que se tomen medidas más efectivas y:"

1) "Se incremente el número de plazas de profesores permanentes vinculados y con dedicación completa."

2) "Que desaparezca la figura de la venia docendi y su lugar mejorar la oferta pública de profesores asociados asistenciales a profesionales más jóvenes con capacidad mejorar su formación docente y ampliar su actividad investigadora. Solo así se podrá asegurar que la Facultad de Medicina de la ULL cumpla con los estándares necesarios para ofrecer una formación adecuada y de calidad a sus estudiantes."

"Es necesario saber que la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) realiza auditorías periódicas por todas las universidades públicas y sus facultades. Corremos el alto de conseguir la acreditación para seguir impartiendo docencia en nuestra facultad."

"En conclusión, aunque se han logrado avances importantes, la oferta actual de plazas de profesorado en la Facultad de Medicina de la ULL es insuficiente para garantizar una educación de calidad. El CESM Tenerife seguirá trabajando incansablemente para mejorar esta situación y asegurar que los futuros médicos reciban la formación que merecen y necesitan para desempeñar su labor con excelencia."