El Acto Oficial de Apertura del Curso Académico 2024-25 se celebra el 18 de septiembre

A continuación, el profesor titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas, y Director de Presupuestos y Cuentas Anuales de la ULPGC, Arturo Melián, ofrecerá la lección inaugural, bajo el título "Canarias ante la próxima reforma del Sistema de Financiación Autonómica".

Finalmente, el Acto de Apertura de Curso se cierra oficialmente con el discurso del Rector Lluís Serra y la participación del coro de la ULPGC Schola Cantorum.

El acto será retransmitido en directo, vía streaming, a través del canal ULPGC en Directo.

Oferta académica para el curso 2024/2025

Este nuevo curso académico, la ULPGC oferta un total de 36 titulaciones de grado, 6 programas de doble titulación y 4 grados en modalidad no presencial. Una de las principales novedades es la impartición, por primera vez, del nuevo Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria.

En cuanto a las titulaciones de Máster, en el curso 2024/2025 la Universidad ofrece 23 titulaciones, entre las que figura como novedad el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Por último, la ULPGC amplía su oferta formativa este nuevo curso académico con dos nuevos Programas Formativos Especiales para mayores de 55 años: el Diploma en Estudios Asiáticos y el Diploma de estudios Gastronómicos Canarios. Junto a ellos, también se inician en el curso 2024/2025 los siguientes títulos propios: Titulado Universitario Superior en Ciencias Gastronómicas; Maestría Universitaria Arts MBA en Gestión Cultural, Artística y Creativa; Experto Universitario en Postgraduate Diploma in English as a Medium of Instrucción, Multimodal Comunication and Technologies; y el Experto Universitario en Dirección Técnica de la Actividad Física y el Deporte.

Calendario Académico

El comienzo de la docencia de las titulaciones de Grados, tanto en formato presencial como en teleformación, tendrá lugar el martes 10 de septiembre. Desde la Universidad se recomienda al alumnado que consulte en la web de su centro el calendario concreto de cada titulación, ya que algunos Grados pueden tener adaptaciones, así como de las diferentes jornadas de acogida que las Facultades y Escuelas organizan para dar la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso y guiarles en sus primeros pasos por la Universidad.

En lo que respecta a los Másteres, las clases se inician el 1 de octubre, excepto aquellos que se imparten en modalidad no presencial, que comenzarán antes, el 10 de septiembre.

Por su parte, los Programas de Doctorado empiezan la docencia de primer curso el 15 de octubre, mientras que la de segundo curso en adelante se iniciará antes, el 1 de octubre.