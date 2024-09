El rector de la ULL advierte de los peligros que conlleva la proliferación de universidades privadas

La Laguna/ El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, cerró el acto de apertura del curso académico 2024-25 celebrado hoy, viernes 13 de septiembre en el Paraninfo, con un discurso dividido en tres grandes áreas: la importancia de la actividad de la institución, los propósitos para el próximo curso académico y los peligros y los riesgos a los que debe atender el centro.

Sobre esto último, se detuvo en alertar de las consecuencias negativas intrínsecas a la proliferación de universidades privadas, la cual puede generar "situaciones indeseables, comprometiendo la equidad y la igualdad de oportunidades, especialmente en titulaciones vinculadas a ciencias de la salud y al ámbito educativo".



Recordó que tal proliferación es lo suficientemente llamativa como para que un medio de referencia nacional dedicara un editorial reciente a alertar sobre el modelo privatizador universitario que "ha 'prendido' con especial intensidad en varias comunidades y ponía como ejemplos a Andalucía y a Canarias", circunstancia ya constatada en la primera cumbre de rectores y rectoras de universidades públicas andaluzas y canarias celebrada el pasado julio.

El rector recordó que la competencia en un mercado regulado constituye uno de los pilares de una economía sana. Pero "incluso desde las perspectivas más liberales, y podríamos remontarnos a los padres de estas ideas, como Adam Smith o John Stuart Mill, se acepta que el mercado no resulta adecuado, por sí solo, para ofertar determinados bienes y servicios, los cuales deben ser provistos o regulados por el estado".

Por ello, celebró que se esté avanzando en una comisión de trabajo entre el Ministerio de Universidades y la CRUE para acometer una necesaria regulación de los operadores universitarios privados. "No se trata de ir en contra de la libre competencia. Se trata de proteger un bien público, como es la educación superior".

Al margen de este asunto, García también se refirió a la infrafinanciación que afecta desde hace varios ejercicios a las universidades públicas canarias y que repercuten especialmente a los costes de carácter estructural; en el caso de la Universidad de La Laguna, es necesario un incremento de financiación para el próximo ejercicio de alrededor de 13 millones de euros para asumirlos. En todo caso, recalcó la necesidad de negociar con el ejecutivo autonómico un contrato programa que dote de recursos, tranquilidad y estabilidad en el medio y largo plazo.

El retorno social de esa inversión está constatado pues, como el propio rector recordó en la primera sección de su intervención, un estudio reciente sobre el impacto socioeconómico de la Universidad de La Laguna evidenció que cada euro invertido en ella genera casi 4 euros en PIB para la región. Además, la última Encuesta de Población Activa señala que la tasa de paro entre personas con titulación superior de Canarias es 4,2 puntos menos que la media general de Canarias, y su tasa de empleo, es 17 puntos por encima.

El rector desgranó muchos de los objetivos que se ha propuesto la institución para el proximo curso; quizá el más ambicioso sea en el ámbito de la formación, con una reglamentación de dobles titulaciones de grado y máster universitario, grados con itinerario académico abierto, programas académicos de recorrido sucesivo, y valorar la posible creación de programas de educación virtual o híbrida o la inclusión de la mención dual en algunos títulos. Todo para poder ofrecer de cara al siguiente curso un renovado Catálogo de Títulos fruto de un análisis "que incluye no sólo datos cuantitativos vinculados a la inserción laboral, sino también la opinión de las empresas, instituciones colaboradoras y personas tituladas".

Intervención del presidente

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tomó la palabra brevemente al final del acto con un recordatorio de que se cumple el tercer aniversario de la erupción del volcán en La Palma, y con un agradecimiento al conferenciante inaugural, Marcial Morera, por su reflexion sobre el verdadero significado de las palabras, que en ocasiones se utilizan sin conocer muy buen su sentido.

Clavijo recordó que su gobierno realizó una apuesta decidida por la educación superior de la mano de las dos universidades públicas, creando una consejería específica sobre dicha materia, al ser consciente de su importancia para el progreso social. Afirmó que el ejecutivo autonómico se ha sentido arropado por ambas instituciones académicas en los muchos proyectos que se han puesto en marcha conjuntamente con el ánimo de realizar una buena toma de decisiones sobre asuntos tan trascendentes como la vivienda, el turismo o e reparto de la riqueza, entre otros.

El presidente del ejecutivo canario realizó una última petición al rector de la Universidad de La Laguna y a su homólogo de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, también presente en la mesa. En esta legislatura se presentan dos retos que van a marcar el curso político y también académico: la inmigración y la financiación autonómica, con el concierto catalán en el horizonte. Sobre ambos, solicitó a las dos instituciones académicas su ayuda para reflexionar con tranquilidad sobre ellos y poder adoptar sosegadamente las mejores decisiones, pese al "ruido político" que, sin duda, van a generar.

Patrias idiomáticas

Marcial Morera, catedrático de Filología Hispánica, fue el encargado de dictar la lección inaugural, titulada 'La patria espiritual de los canarios y canarias', analizando en toda su extensión el concepto de patria idiomática, que no discrimina por el factor de la piel o la raza, explicó, sino que iguala a todos los ciudadanos en una misma comprensión idiomática. No tiene que ver con el sentimiento de patriotismo de las patrias nacionales, alegó, es más bien un sentimiento creador que permite su expresión en diversos géneros literarios.

Las patrias lingüísticas exigen a sus ciudadanos pensar por cuenta propia, de tal manera que el que vive instalado en realidades que repite sin pensar por sí mismo "es loro o cacatúa". Solo con reflexión propia es posible pensar con libertad y evitar la sinrazón, señaló el catedrático. Las patrias idiomáticas, como elementos vivos y revolucionarios, no tienen nada que ver con los estados, afirmó el conferenciante.

Morera apuntó además que la firmeza de las patrias idiomáticas es indestructible, como ha pasado con la patria idiomática hispana. "Es evidente que la patria de los canarios no está determinada por sus características étnicas o geográficas, sino por la lengua española corriente y moliente", dijo, "la que se lleva hablando desde el siglo XV, con 500 o 600 millones de almas gemelas en lo esencial".

El papel de la gente de las islas en la construcción de la patria hispana ha sido enorme, afirmó el filólogo, gracias en buena medida a la situación de privilegio entre Europa, América y África, adoptando términos prehispánicos, enriqueciéndose con palabras inéditas y también adaptando fonemas y léxico del portugués. "Somos un pueblo clave para entender la patria idiomática española".

Memoria académica

La sesión se abrió con una breve intervención del secretario general, Juan Antonio García, quien dio cuenta de un resumen de la memoria académica del pasado curso, destacando las celebraciones de los órganos colegiados, las nuevas normativas en vigor, y el número de estudiantes matriculados en el curso 2023/24, que se elevó a 20.502, de los que un 4,66% representó a alumnado de nuevo ingreso.

En el mismo periodo académico se leyó un total de 125 tesis doctorales. En cuanto a las cifras de movilidad, García destacó que en el ámbito nacional este centro docente recibió 477 estudiantes de intercambio, cifra que se elevó a 837 en el contexto europeo, entre alumnado entrante y saliente.

Durante el acto también hubo un interludio musical a cargo del Dúo Improptu de violín y vilonchllo, integrado por los hermanos Yiselle y Randy Bonucci.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)