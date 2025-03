CCOO: "Clavijo insulta a la Educación de Canarias"

Canarias/ Desde CCOO "denunciamos la vergonzosa actitud del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien ha dejado claro ayer en el parlamento canario, que no considera una prioridad el futuro educativo de nuestra tierra." Afirmar que destinar el 5% del PIB a Educación es solo una "recomendación" y no una obligación demuestra una absoluta falta de comprensión y compromiso con la enseñanza pública y con el desarrollo de las Islas.



Ayer saltaba en los medios la siguiente noticia: "Clavijo dice que destinar el 5% del PIB a Educación "es una recomendación no obligatoria" pese a que lo dice la Ley canaria". "Con estas declaraciones, el presidente del Gobierno de Canarias demuestra una falta de compromiso, seriedad y profesionalidad con la Educación de las Islas, cuestión que en CCOO tachamos de inadmisible. Este incumplimiento de la Ley Canaria de Educación no se trata de una cuestión opcional ni de interpretación: es una obligación legal y moral. Desde CCOO llevamos años denunciando públicamente que el Gobierno de Canarias incumple la ley, que establece que la inversión debe ser al menos del 5% del PIB en Educación. Sin embargo, siguen sin asumir su responsabilidad, perpetuando un sistema educativo con ratios elevadas, precariedad en el profesorado, centros infrafinanciados y una falta de recursos evidente."

"No permitiremos que se juegue con el futuro de la enseñanza"

"En respuesta a Luis Campos (NC), quien criticó el incumplimiento presupuestario de la Ley Canaria de Educación, Clavijo respondió textualmente con las siguientes palabras: "La ley la incumplieron ustedes porque nunca llegaron al 5% porque evidentemente, aparte de que es una recomendación que no es vinculante y obligatorio, la realidad es que, en la medida que la economía vaya bien, va a ser más difícil". ¿Quiere decir esto, entonces, que para el presidente del Gobierno canario las leyes son solo recomendaciones? ¿Que si la economía va bien nunca se llegará al 5% del PIB en Educación? Paradójicamente, su planteamiento es que, al aumentar considerablemente los recursos, sería más difícil aumentar el porcentaje, cuando lo que está claro es que lo que disminuye es su interés sobre la educación."

"CCOO exige al Gobierno de Canarias que deje de lado las peripecias y triquiñuelas políticas y cumpla con la ley, garantizando la inversión necesaria para ofrecer a nuestras futuras generaciones, una Educación digna y de calidad. Son intolerables los discursos vacíos mientras se desatienden las necesidades reales de los centros, el profesorado y las familias."

"La Educación no es un capricho, sino la base de una sociedad justa, democrática, igualitaria y con oportunidades para todas y todos.

CCOO seguirá luchando y denunciando esta falta de compromiso de la clase política con la enseñanza. La Educación no debe seguirse considerando un juguete político o arma arrojadiza entre partidos: debe cumplirse la Ley ya que la enseñanza no es un gasto sino una inversión. No permitiremos que se sigan vulnerando los derechos del alumnado, de las familias y del personal educativo en Canarias."

¡Basta de excusas! "La Educación se defiende con hechos, no con palabras. Exigimos la recuperación de la deuda acumulada por el incumplimiento de la Ley canaria de Educación en su periodo de aplicación progresiva del 2014 al 2022, y las cantidades correspondientes al 5% del PIB para Educación a partir de ese año." ¡Es urgente, necesario y justo!

