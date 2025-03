La Consejería de Educación reconoce a seis docentes y cuatro centros con las distinciones Viera y Clavijo 2024

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, anunció este jueves el nombre de los docentes y centros educativos galardonados con las distinciones Viera y Clavijo 2024, la mayor condecoración que este departamento otorga a la labor docente dentro de las enseñanzas no universitarias del archipiélago.

Un año más, estas distinciones reconocen a docentes que han destacado por su dedicación ejemplar, por su excepcional trayectoria personal y por lograr objetivos de participación, equidad y calidad en el sistema educativo de las islas, así como a centros educativos que han sobresalido por su carácter innovador, sus buenas prácticas, por educar en valores o proyectos sobre contenidos canarios.

En esta edición han sido seleccionadas diez candidaturas que corresponden a seis docentes, repartidos en tres categorías distintas, y a cuatro centros educativos.

Los galardonados con las distinciones Viera y Clavijo por su dedicación ejemplar a la labor docente y ejercicio del cargo corresponden a los docentes Gregorio Cabrera Déniz y Natalia Fajardo González.

Por su excepcional trayectoria profesional y ejercicio de su cargo, también han sido reconocidos el grancanario Manuel Rodríguez Machado, a título póstumo, y el tinerfeño Juan Miguel García Hernández.

Además, han sido galardonados con las distinciones por su destacada participación en la consecución de objetivos educativos de participación, equidad y calidad en el sistema educativo de las islas, a título póstumo, el que fuera consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, y Elsa Guadalupe Verdú Quintana, docente y figura emblemática en la historia del IES Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto a los centros distinguidos para esta edición por sus méritos en innovación, buenas prácticas, educación en valores o proyectos interdisciplinares sobre contenidos canarios, han sido premiados el CIFP Tony Gallardo (Gran Canaria), el CER Anaga (Tenerife), el CEE Petra Lorenzo (Gran Canaria) y el IES San Sebastián de La Gomera (La Gomera).

PERFILES Y MÉRITOS

Gregorio Cabrera Déniz

A lo largo de casi cuatro décadas dedicadas a la educación en las islas, Gregorio Cabrera ha sido una pieza clave en su estructura desde distintos frentes, combinando su labor como docente, director, inspector y gestor en la Administración educativa. Su compromiso con la mejora de la enseñanza pública se ha reflejado en cada una de sus etapas, dejando una impronta tanto en el desarrollo de políticas educativas como en la formación de profesorado y alumnado.

Su carrera comenzó en la docencia como profesor de Geografía e Historia, ejerciendo también como director del IES Sabino Berthelot y, posteriormente, como Inspector de Educación en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Su conocimiento del sistema educativo y su capacidad de liderazgo lo llevaron a desempeñar funciones clave en la administración, primero como asesor en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y luego en la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, donde asumió su máxima responsabilidad entre 2019 y 2023.

Durante su gestión, impulsó iniciativas que fortalecieron la equidad y la innovación en la educación, entre ellas los programas PROA+, esTEla o la Red InnovAS, entre otros. Su liderazgo fue determinante para la adaptación del sistema educativo a la enseñanza no presencial en épocas tan complejas como la pandemia de la COVID-19 o la crisis del volcán de La Palma. Entre sus múltiples méritos, también promovió estrategias para la prevención del acoso escolar, el fomento de la igualdad de género en las aulas y la integración de contenidos canarios en el currículo escolar.

Natalia Fajardo González

Destaca por su papel fundamental en la transformación del IES Marina Cebrián, un centro ubicado en el barrio de Taco, en San Cristóbal de La Laguna, un entorno con importantes desafíos socioeconómicos. Durante su gestión, logró convertirlo en un centro de referencia, donde la inclusión, la equidad y la excelencia marcaron su identidad. El natural liderazgo de Natalia Fajardo permitió a la institución superar obstáculos estructurales y sociales, ampliando las oportunidades formativas para el alumnado y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Entre sus logros más notables, impulsó la ampliación y diversificación de la oferta educativa, asegurando que los estudiantes contaran con itinerarios formativos adecuados a sus necesidades. Además, promovió la participación del centro en programas europeos como Erasmus+, facilitando experiencias internacionales a un alumnado que, en muchas ocasiones, no habría tenido acceso a este tipo de oportunidades.

Gracias a su visión, el IES Marina Cebrián reforzó su compromiso con la innovación y la mejora de la calidad educativa, implementando metodologías activas y colaborativas. Además, su labor también trascendió las aulas, consolidando el instituto como un espacio de integración social. Fomentó la inclusión educativa, garantizando que el alumnado con mayores dificultades encontrara en el centro un entorno accesible y de apoyo.

Asimismo, estableció sólidos lazos con familias, asociaciones y entidades locales, generando una red de colaboración que ha fortalecido de forma determinante el tejido social del barrio y consolidado el papel del centro como un agente de cambio en su zona. El impacto de su trabajo sigue estando visible, especialmente en la cohesión de un equipo docente motivado con su labor.

Manuel Rodríguez Machado

Profesor vocacional y comprometido, cuya trayectoria en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, dejó una profunda huella en la comunidad educativa. Su dedicación a la enseñanza fue siempre más allá de la simple transmisión de conocimientos. Su labor docente estaba impregnada de un sentido de servicio público, centrado en el crecimiento personal y académico de su alumnado. Docente cercano, atento y dispuesto a apoyar especialmente a los estudiantes con mayores dificultades, demostrando una empatía y entrega excepcionales.

A lo largo de su carrera, Rodríguez Machado compaginó la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura con diversas responsabilidades dentro del centro, destacando su labor como coordinador de la EBAU, colaborador habitual del equipo directivo y participante activo en proyectos educativos europeos. Además, su compromiso con la educación en valores y la convivencia positiva le llevó a formarse en mediación, ofreciendo apoyo a estudiantes con dificultades emocionales o sociales.

Uno de los aspectos más notables de su legado fue su apuesta por metodologías activas e innovadoras, fomentando la lectura, la creatividad y la expresión lingüística. Entre otras iniciativas, durante años lideró la revista escolar Letras tras letras, un espacio de arte y pensamiento donde toda la comunidad educativa podía participar. También coordinó la Red de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN) y diseñó proyectos que vinculaban la literatura con otras disciplinas como el cine, la música o las artes plásticas, promoviendo un aprendizaje multidisciplinar y motivador.

El impacto de Manuel Rodríguez Machado en el IES Pérez Galdós fue tal que, tras su inesperado fallecimiento, la comunidad educativa le rindió un emotivo homenaje en mayo de 2024 con la creación de un concurso de creación literaria, renombrado en su honor, y su memoria quedó plasmada en una placa en la biblioteca, un espacio que él cuidó con especial esmero.

Juan Miguel García Hernández

Con una trayectoria de más de 34 años dedicados a la enseñanza pública, Juan Miguel García Hernández dejó una impronta imborrable en el sistema educativo canario. Su labor como docente de Física y Química y Tecnología, iniciada en 1988, se extendió por numerosos institutos de la isla de Tenerife, donde su compromiso con la educación y su capacidad de liderazgo fueron ampliamente reconocidos. Ejerció además como director del IES La Matanza, desempeñando un papel clave en la organización y desarrollo del centro.

Más allá de su labor en el aula, en 2011 asumió un nuevo reto dentro de la Dirección General de Personal, incorporándose al equipo de planificación, un servicio esencial en la gestión de los centros educativos y en el apoyo a los equipos directivos. En este puesto, destacó por su cercanía, capacidad de escucha y la excelencia en la resolución de incidencias, convirtiéndose en un referente para docentes, sindicatos y gestores educativos.

A lo largo de su carrera, demostró una vocación inquebrantable por la educación pública, siempre priorizando el bienestar del alumnado y del profesorado. Su personalidad, marcada por la sencillez, la inteligencia y la disposición al trabajo en equipo, lo convirtió en un profesional imprescindible en cada una de sus etapas.

José Miguel Pérez García

A título póstumo, José Miguel Pérez García ha sido reconocido por su excepcional trayectoria como docente e historiador, pero también como figura política de gran relevancia en Canarias. Su vida profesional estuvo marcada por un profundo compromiso con la educación y la divulgación de la Historia, tanto desde el ámbito académico como desde la gestión pública.

Como catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, su labor docente e investigadora se centró en la Historia Social y Política Contemporánea e Historia de Canarias, dirigiendo la Cátedra Juan Negrín y participando activamente en instituciones científicas y académicas.

Fue miembro de la Academia Canaria de la Historia y colaborador en diversos congresos nacionales e internacionales, además de autor de numerosas publicaciones que siguen siendo referentes en su campo.

Su vocación por el servicio público lo llevó a desempeñar un papel clave en la política canaria. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria (2007-2011), trabajó en el desarrollo cultural y social de la isla. Posteriormente, entre 2011 y 2015, asumió la Consejería de Educación y la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, liderando iniciativas para mejorar la calidad del sistema educativo en el archipiélago y adaptarlo a los retos del siglo XXI.

Su legado abarca tanto su contribución a la educación superior como su impacto en la gestión pública. Su capacidad de liderazgo, su compromiso con la historia y la educación, y su visión de una Canarias más preparada y consciente de su identidad han dejado una huella profunda en la comunidad educativa y política.

Elsa Guadalupe Verdú Quintana

Directora del IES Pérez Galdós durante once años (1999-2010), recibe este galardón a título póstumo. Elsa Guadalupe Verdú transformó este centro de Las Palmas de Gran Canaria en un referente educativo en las islas. Su gestión se caracterizó por la modernización de la enseñanza, la mejora de la convivencia y la apuesta por la innovación pedagógica, impulsando iniciativas que fortalecieron la inclusión, la atención a la diversidad y el uso de la tecnología en el aula.

Bajo su liderazgo, el instituto implantó el Proyecto Bilingüe, reforzó la FP y fue pionero en la implementación del Proyecto Medusa, que introdujo el uso de herramientas digitales en la enseñanza. Además, su respaldo fue clave en la creación del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en 2008/09, el primero de este tipo en un centro público de la provincia de Las Palmas, consolidando una oferta educativa innovadora y de gran impacto en la comunidad.

Su etapa al frente del instituto también estuvo marcada por la mejora de infraestructuras y recursos, modernizando la biblioteca, los departamentos, el salón de actos y promoviendo la creación de nuevos espacios como la sala de juntas y el aula de música. Fomentó, al mismo tiempo, la participación de la comunidad educativa en la vida del centro, fortaleciendo la relación con organismos e instituciones externas y consolidando la identidad del centro en el ámbito cultural y académico.

Más allá de sus logros institucionales, quienes la conocieron y trabajaron con ella siguen recordando su impacto. Su capacidad de liderazgo, su cercanía y su compromiso con la educación pública fueron fundamentales para consolidar al IES Pérez Galdós como uno de los centros de mayor prestigio en toda Canarias.

CIFP Tony Gallardo

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Tony Gallardo, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha consolidado como un referente en la innovación educativa dentro de la FP en Canarias. Su modelo se basa en una búsqueda constante de la innovación, a través de la implementación de metodologías activas en las que participa todo el centro, como sus proyectos Navegando con la Básica o Tendiendo Puentes.

Gracias a su apuesta decidida por la convivencia, la sostenibilidad y la economía circular, integrada en sus proyectos formativos, el centro ha desarrollado distintas iniciativas de internacionalización, con alianzas estratégicas con entidades educativas y empresariales a nivel nacional e internacional, facilitando así la movilidad y la capacitación del alumnado en entornos reales de trabajo.

Además, el CIFP Tony Gallardo se distingue por su enfoque dirigido hacia la empleabilidad y el emprendimiento, y por mantener importantes vínculos con el sector empresarial, promoviendo una formación integral y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Ha sido pionero en la integración de tecnologías emergentes en su currículo, promoviendo la transformación digital en el ámbito de la FP.

CER Anaga

Integrado por los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Pérez Rodríguez (Igueste de San Andrés), Julián Rojas de Vera (Taganana), Las Carboneras (Las Carboneras), Sor Florentina y Agustín Cabrera Díaz (Roque Negro), María Isabel Sarmiento (Valleseco) y Los Campitos (Los Campitos), el Colectivo de Escuelas Rurales de Anaga constituye un modelo educativo único en Canarias.

Su labor ha sido fundamental para garantizar el acceso a una enseñanza de calidad en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos de Tenerife, promoviendo una educación cercana al entorno natural y cultural de Anaga. A través de metodologías adaptadas a su contexto, este colectivo ha fomentado el arraigo a la identidad local y la transmisión de valores ligados a la sostenibilidad, la historia y las tradiciones de la zona.

Desde su creación, este colectivo ha trabajado en la consolidación de un tejido educativo basado en la convivencia, la cooperación y la participación activa de las familias y la comunidad. Su modelo unitario permite una atención individualizada al alumnado y el desarrollo de proyectos que conectan el aprendizaje con la realidad del entorno, promoviendo una educación experiencial y significativa. Gracias a su compromiso con la enseñanza en el medio rural, el CER Anaga ha desempeñado un papel clave en la preservación del patrimonio cultural y social de la zona, asegurando que las nuevas generaciones crezcan con un profundo conocimiento y respeto por su territorio.

CEE Petra Lorenzo

Referente en la atención educativa especializada en Canarias, el Centro de Educación Especial Petra Lorenzo ha demostrado a lo largo de los años un compromiso inquebrantable con la inclusión y la equidad. Su labor se centra en ofrecer una educación de calidad a un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, adaptando cada intervención a las características individuales de los estudiantes y promoviendo su autonomía y desarrollo integral.

Ubicado en el municipio grancanario de Telde, esta institución educativa se ha consolidado como un espacio de referencia no solo por la excelencia de su equipo docente y no docente, sino también por su enorme capacidad para dar respuesta a la diversidad social y cultural de su alumnado. Su ámbito de intervención abarca a estudiantes de distintos municipios cuyas necesidades no pueden ser atendidas en sus centros de referencia, convirtiéndose en un pilar fundamental del sistema educativo inclusivo en Canarias.

En cuanto a su proyecto educativo, el CEE Petra Lorenzo se distingue por la aplicación de metodologías innovadoras y el trabajo en red con familias, entidades sociales y organismos educativos, asegurando que cada estudiante reciba el apoyo necesario para su desarrollo. La dedicación de su personal ha sido clave en la implementación de estrategias personalizadas, que permiten a su alumnado avanzar en su aprendizaje y alcanzar el máximo grado de autonomía posible.

IES San Sebastián de La Gomera

Aunque inició su andadura con la actual denominación en el curso 1996/97, tras la fusión del IB José Aguiar y el IFP Pedro García Cabrera, este histórico centro de la isla cuenta con una importante trayectoria en la formación de generaciones de estudiantes de la isla desde comienzos de los años setenta, lo que lo convierten en el centro más antiguo de La Gomera.

Se trata de un centro de gran singularidad, pues se trata del único instituto de educación secundaria de toda la isla y el único que imparte enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. A él asisten alrededor de 800 estudiantes procedentes de distintos municipios.

Entre sus múltiples proyectos educativos, es digno de mención el premio literario Pedro García Cabrera, de carácter regional, que este curso cumplirá su decimonovena edición y en el que se involucra todo el centro. Asimismo, el IES San Sebastián participa en proyectos del Ministerio de Educación como las Rutas científicas, artísticas y literarias, o el ¿Por qué leer a los clásicos?, o en programas como Erasmus+, entre otros.

También destaca este centro por su importante defensa del patrimonio local, incluyendo el silbo gomero dentro de su área de Lengua, por su valor etnográfico, social, cultural y lingüístico, así como por su carácter inclusivo y solidario, con distintas iniciativas destinadas a favorecer la integración de colectivos desfavorecidos.