La Plataforma 5% denuncia el "desprecio inaceptable" del presidente Clavijo a la financiación educativa en Canarias

Canarias/ Canarias sigue sin alcanzar el 5% del PIB en Educación, mientras otras comunidades avanzan en la mejora de sus sistemas educativos gracias a una financiación suficiente. La Plataforma del 5% para Educación trasladó a la Diputada del Común, Dolores Padrón, su profunda preocupación por el reiterado incumplimiento de la Ley Canaria de Educación en materia de financiación. En un encuentro mantenido en Las Palmas de Gran Canaria integrantes de la Plataforma destacaron que, a la ya grave situación de desinversión educativa en el archipiélago, se suman ahora las recientes declaraciones del presidente Fernando Clavijo, que han generado indignación en la comunidad educativa. Clavijo restó importancia a la obligatoriedad del 5% del PIB para educación, afirmando que es solo una "recomendación".

La Plataforma denuncia que esta postura supone un desprecio inaceptable hacia la educación pública en Canarias y un incumplimiento flagrante de la legislación vigente. Estas declaraciones, además de demostrar un desconocimiento alarmante de sus responsabilidades, confirman que el Gobierno de Canarias ha decidido dar la espalda a uno de los problemas estructurales más graves del archipiélago: su desventaja educativa respecto al resto de comunidades.



"Canarias lleva décadas a la cola en los principales indicadores educativos: baja escolarización en la educación infantil 0-3 años, infraestructuras insuficientes, falta de docentes y escasez de recursos para atender la diversidad del alumnado. Sin embargo, mientras aquí se normaliza el incumplimiento de la ley, otras comunidades autónomas han demostrado que la inversión sostenida en educación tiene efectos positivos. Extremadura, por ejemplo, partía de una situación similar en términos de resultados académicos, pero gracias a un compromiso firme con la financiación educativa ha conseguido mejorar sus indicadores y reducir la brecha con otras nacionalidades y regiones."

"El Gobierno de Canarias no puede seguir justificando la falta de inversión con excusas. Si otras comunidades han sido capaces de revertir la desventaja educativa con voluntad política y financiación suficiente, no hay razón para que Canarias no pueda hacer lo mismo."

Exigencia cumplimiento de la Ley

"Exigimos al Ejecutivo canario que abandone la senda de la desinversión y ponga en marcha una política educativa ambiciosa, respaldada por un presupuesto acorde a las necesidades del sistema. La ley establece el 5% del PIB como objetivo y es su obligación alcanzarlo. La educación en Canarias no puede seguir dependiendo de decisiones políticas cortoplacistas que condenan a las futuras generaciones a un sistema deficiente."

"La Plataforma 5% para Educación continuará exigiendo que se cumpla la ley y haciendo un llamamiento a la sociedad canaria para que se movilice en defensa de una educación pública de calidad, con los recursos que merece."

