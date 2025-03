El curso académico 2025/26 de la ULL comenzará el 9 de septiembre

Así, se ha estipulado que el primer cuatrimestre se extenderá por tanto desde ese día hasta el 19 de diciembre de 2025, mientras que el segundo abarca desde el 26 de enero al 15 de mayo de 2026. La docencia finalizará el 15 de mayo, fecha después de la cual se sucederán los exámenes, como también ocurrirá al final del primer cuatrimestre, del 8 al 19 de enero. Los estudios de doctorado comprenderán por su parte desde el 17 de octubre de 2025 al 16 de octubre de 2026.

Otro asunto abordado hoy fue la modificación parcial del reglamento por el que se rige el Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo, flexibilizando la elección del profesorado tutor de este colectivo de estudiantes, en función de lo que cada centro designe.

En todo caso, ha de darse experiencia previa o formación en esta materia por parte de este profesorado. Se trata pues de una leve reforma de un documento que ya experimentó el pasado mes de diciembre una reconsideración de mayor calado. La vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, señaló que se trata de un programa voluntario para el alumnado, de tal forma que pueda requerir recursos del programa las veces que lo necesite, o no. De hecho, el estudiante debe renovar anualmente su adscripción a esta iniciativa, dado que sus condiciones pueden haber cambiado.

También se dio el visto bueno en la sesión de hoy a la modificación del reglamento de matrícula, que establece unos requisitos específicos para acceder a la matrícula extraordinaria, precisando ahora que no se concederá ésta en asignaturas de titulaciones de grado en las que ya se tenga formalizada matricula ordinaria durante el mismo curso académico. La vicerrectora de Estudiantes presentó igualmente una modificación del reglamento que precisa algunos detalles referidos a las equivalencias de los títulos extranjeros.

En otro orden de cosas, Lilibeth Fuentes, profesora contratada doctora del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas, fue designada directora de Secretariado de Cátedras Institucionales, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.

La gerenta de la institución académica, Lidia Pereira, presentó la propuesta de atribuir a su departamento las competencias de comisión delegada de Consejo de Gobierno para la aprobación de las modificaciones presupuestarias que no supongan más de un 20% del presupuesto. Este tipo de actuaciones se llevan a cabo para agilizar la gestión, dado que no habría que convocar al Consejo de Gobierno, y cuenta además con el visto bueno del Consejo Social.

Igualmente fue aprobada la afiliación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación a la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) y a la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS).