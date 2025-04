ANPE se reúne con el consejero para analizar la situación de la enseñanza en Canarias y plantear nuevas líneas de acción

Canarias/ La organización sindical presenta un paquete de propuestas dirigidas a reforzar la atención a la diversidad y dignificar la labor docente. ANPE Canarias, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza no universitaria, se reunió este viernes en su nueva sede de Las Palmas de Gran Canaria con el consejero de Educación, Poli Suárez, y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, para analizar la situación de la educación pública de Canarias y plantear líneas de acción que permitan afrontar los retos más inmediatos.



El presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, participó en la reunión junto al presidente y al vicepresidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo y Víctor González, respectivamente, y a la secretaria autonómica de Acción Sindical, Marta Hernández.

Venzalá hizo hincapié en la necesidad de continuar avanzando en el proceso negociador abierto con el Ministerio de Educación para alcanzar un estatuto de la función pública docente. "Es fundamental dignificar profesionalmente a quienes sostienen el sistema educativo público. Necesitamos que se desarrolle la carrera profesional, así como derechos bien definidos que respalden a los docentes en su labor diaria", subrayó.

También alertó sobre la disminución de vocaciones docentes y sobre el importante reto que representa la integración del elevado número de menores no acompañados que llegan a Canarias. A su juicio, "este fenómeno no puede ser afrontado solo desde la Consejería de Educación, sino que debe implicar a otras áreas del Gobierno autónomo y contar con el respaldo del Estado". Venzalá reivindicó, además, la integración en el subgrupo funcionarial A1 de los cuerpos docentes que aún permanecen en el subgrupo A2, con el fin de lograr la equiparación.

El presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, centró su intervención en la atención a la diversidad, una de las cuestiones que, en su opinión, más preocupan al profesorado. "La realidad en las aulas ha cambiado profundamente en los últimos años. Cada vez hay más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), más situaciones personales y sociales complejas, y una mayor demanda de atención individualizada", explicó. Crespo recordó que en los últimos cuatro cursos el alumnado con NEAE ha crecido un 30% en Canarias. "A este ritmo, corremos el riesgo de que la brecha entre necesidades y recursos sea cada vez mayor", advirtió.

En este sentido, valoró positivamente el reciente acuerdo firmado por ANPE y otros sindicatos con la Consejería, que contempla una reducción de ratios y un aumento de personal de orientación, audición y lenguaje, y pedagogía terapéutica. En cualquier caso, insistió en que es imprescindible continuar trabajando para aplicar otras medidas de cara al futuro: reducciones de ratios proporcionales al número de NEAE por aula, más tiempo de coordinación para los equipos docentes, herramientas para aplicar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) ―estrategia educativa que la LOMLOE obliga a introducir en los centros―, refuerzo de aulas enclave y centros de educación especial, y culminación de los trabajos de actualización normativa y de simplificación administrativa.

En materia retributiva, los representantes de ANPE recordaron que el profesorado ha perdido casi un 20% de poder adquisitivo desde 2010 y reclamaron la recuperación de las pagas dobles, la retribución de los meses de julio y agosto para el profesorado interino con 5 meses y medio trabajados durante el curso, una revisión de los complementos por cargos y funciones, y el abono de los sexeniosa mes cumplido.

Nuevas campañas de ANPE

La secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias, Marta Hernández, presentó las nuevas campañas que el sindicato está desarrollando: La diversidad que suma y 1 docente, 1.000 futuros. La primera tiene como objetivo avanzar hacia una inclusión real de todo el alumnado en los centros educativos, transformando la diversidad en un valor enriquecedor y no en una dificultad. Para ello, ANPE ha constituido una comisión autonómica que trabaja ya en un plan con medidas agrupadas según su coste —bajo, medio o alto— que será presentado próximamente a la Consejería.

La segunda campaña, 1 docente, 1.000 futuros, está centrada en visibilizar el trabajo del profesorado desde un enfoque humano. Consiste en una serie de entrevistas cortas en formato audiovisual a docentes de diferentes islas, en las que relatan sus experiencias, desafíos y motivaciones. "Queremos mostrar el lado menos visible de nuestra profesión, todo lo que aportamos a la sociedad desde las aulas", explicó Hernández.

Inauguración de la nueva sede de Gran Canaria

Tras la reunión, tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva sede de ANPE en la capital grancanaria, a cargo de la presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera. Las nuevas instalaciones, ubicadas en el número 5 de la avenida Rafael Cabrera de la capital grancanaria, a muy poca distancia del teatro Pérez Galdós, ofrecen un espacio más accesible, cómodo y funcional que la anterior sede. El local, situado a pie de calle, ha sido objeto de una intensa reforma para aprovechar al máximo la superficie, con el fin de atender en las mejores condiciones al personal docente.

