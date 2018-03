Canarias/ Exige la derogación de la LOMCE y una nueva ley estable, debidamente financiada y consensuada con las comunidades educativas.

Que la LOMCE es la ley educativa que ha concitado un mayor rechazo social es un hecho indiscutible. Desde los primeros borradores hasta la redacción final, no ha habido un sólo paso en la elaboración de dicha ley que no haya tenido una fuerte contestación, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado y las familias. En definitiva, ha sido rechazada por las personas usuarias y profesionales que, al final, han tenido que llevarla a la práctica. En el ámbito de la política parlamentaria, la LOMCE tampoco contó con más respaldo que el de la mayoría absoluta del Partido Popular en la anterior legislatura. Por ello, no es de extrañar que, nada más iniciarse la actual, y con un nuevo reparto de mayorías, el Parlamento haya aprobado una proposición legislativa para suspender su calendario de implantación y creado la Subcomisión de Educación con la intención de avanzar hacia una nueva ley a partir del consenso político y social.