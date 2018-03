Cohen-Tannoudji, que ya supera los ochenta años y sigue acudiendo diariamente a la Escuela Normal Superior de París, dijo haber aceptado encantado la invitación de los estudiantes de la Universidad de La Laguna para formar parte del elenco de ponentes del citado congreso. "Soy un firme defensor de los jóvenes investigadores, es muy importante apoyarlos y por eso estoy aquí".

El reputado profesor, cuyos libros sobre física cuántica son un referente en la disciplina, ha recibido multitud de premios a lo largo de su trayectoria profesional: Fellow of the American Physical Society, Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito Científico, Medalla de Oro del CNRS, Young Medal and Prize o la Gran Cruz de la Legión de Honor de la República Francesa, entre otras distinciones.

Sin duda el Premio Nobel supuso "un inmenso honor", no solo para él sino para sus colegas de laboratorio, al tiempo que también significó "una gran perturbación", recordaba esta mañana en la Universidad de La Laguna. "De repente empiezas a recibir un montón de invitaciones de todos sitios, todo el mundo quiere que vayas a su congreso, y la vida se complica bastante", detalló.

Este francés de origen argelino, que es además miembro de multitud de academias científicas, ha trabajado en el bombeo óptico, movimientos ligeros, desarrollo de nuevos métodos de detección óptica y en teoría general de las señales de detección óptica, entre otras materias.

Hace escasamente dos meses, en enero, la Universidad de La Laguna recibió la vista de otro premio Nobel, en este caso de Medicina, James E. Rothman, galardonado en 2013, junto a Randy Schekman y Thomas C. Südhof, por el descubrimiento de los principios moleculares que gobiernan cómo se entrega la carga "en el lugar correcto, en el momento adecuado, en la célula". Rothman participó en el foro "Exocytosis and endocytosis: From synaptic vesicles to nanodiscs", que promueve la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y cuyo coordinador del encuentro por parte de la Universidad de La Laguna era el catedrático de Farmacología Ricardo Borges.