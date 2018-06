Santa Cruz de Tenerife/ Un total de 4.668 estudiantes se han matriculado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para realizar a partir de mañana, miércoles 6 de junio, y hasta el próximo viernes día 8, la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). De esa cifra, 4.226 se presentarán a la fase general y 442 lo harán únicamente a la específica, para subir una calificación anterior.

En Tenerife realizarán la fase general 3.782 estudiantes, en las diferentes sedes dispuestas para ello en el Campus de Guajara: el aulario general y las facultades de Derecho y de Economía, Empresa y Turismo. En La Palma, las 324 personas inscritas se examinarán en el IES Alonso Pérez Díaz, mientras que las 87 de La Gomera lo harán en el IES San Sebastián de La Gomera y las 33 de El Hierro, en el IES Garoé.



Por opciones, 144 personas han optado por Artes; 2.336, por Ciencias; 1.155 por Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales; y 591 por Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades.

En cuanto a las 442 personas que solo realizarán la fase específica, 413 lo harán en Tenerife, 28 en La Palma, y 1 en El Hierro. Por procedencia, 315 son estudiantes de Bachillerato y los 127 restantes, titulados superiores de FP.

Pruebas

La primera sesión de las pruebas comenzará mañana, miércoles 6 de junio a las 9:00 horas, con la presentación general al alumnado. Media hora más tarde se desarrollará el primer examen, correspondiente a la asignatura de Lengua Española y Literatura II. La segunda prueba del día comenzará a las 12:00, correspondiente a Lengua Extranjera II, a elegir entre los idiomas que haya cursado el alumnado: inglés, francés, italiano o alemán. Ya por la tarde, a las 16:00 se celebraré la tercera y última prueba de esta primera jornada de la EBAU, la de Historia de España.

A partir del segundo día, la diversidad de exámenes se multiplicará ya que se realizarán simultáneamente varias pruebas para atender las diferentes opciones de los estudiantes. De hecho, el último horario disponible, el viernes 8 de junio a las 16:00, estará dedicado a la realización de exámenes a los cuales un estudiante no pudiera haberse presentado previamente por coincidir en el mismo horario que otro.

El calendario completo de exámenes, así como toda la información sobre las pruebas, está disponible en el banner "EBAU" ubicado en la portada de la web institucional.

Está previsto que las calificaciones sean entregadas el 14 de junio. Justo al día siguiente, el día 15 a las 10:00 horas, la Universidad de La Laguna abrirá hasta el día 2 de julio su proceso de preinscripción para acceder a las titulaciones de grado.

En que lo desee podrá solicitar tanto la revisión de los exámenes como una doble corrección. Ambos procesos son excluyentes ente si y que se diferencian en que el primero de ellos solamente apreciará si alguno de los criterios de evaluación no ha sido contemplado correctamente y su resultado no podrá empeorar la nota inicial, mientras que la doble corrección supone que otro docente vuelva a evaluar completamente la prueba y, por ello, es posible que la nueva calificación sea inferior, igual o superior a la inicial. Las notas resultantes de ambos procesos se publicarán el 22 de junio.

Cabe recordar que la convocatoria extraordinaria de la EBAU se celebrará el mes de julio, concretamente entre el miércoles 4 y el viernes 6 de dicho mes.