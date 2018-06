Canarias/ Comisiones Obreras celebra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos los ceses del profesorado interino a 30 de junio, y exige la su aplicación al personal afectado en las islas, así como la recuperación del derecho al cobro del verano si se han trabajado cinco meses y medio durante el curso.

El miércoles pasado hemos conocido la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que declara nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto.



La sentencia viene a dar seguridad jurídica y a solventar una situación injusta de abuso y precariedad en el empleo que viene padeciendo el colectivo del personal docente interino, no podemos olvidar que este personal ha sufrido en los últimos años grandes recortes en sus derechos laborales como consecuencia de las medidas de los distintos Gobiernos. Uno de esos recortes fue el impago del periodo no lectivo en verano a aquellos interinos e interinas sin nombramiento a curso completo pero que con cinco meses ymedio de trabajo generaban anteriormente el derecho al abono de los meses de julio y agosto, lo que supuso que muchas personas el 30 de junio dejaran de percibir el salario hasta ser nombrados en el mes de septiembre.

CCOO ha venido denunciando estos años que estas medidas eran discriminatorias y muy lesivas para el personal temporal que se veía abocado, en el mejor de los casos, a cobrar la prestación por desempleo. Muchas de esas denuncias llevadas por CCOO han sido estimadas por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. Que el Tribunal Supremo haya avalado lo manifestado por las demandas de CCOO es un logro jurídico y sindical y crea jurisprudencia de obligado cumplimiento para el resto del poder judicial.

CCOO estudia reclamar en los tribunales el cobro con carácter retroactivo de los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de todo el profesorado interino no universitario cesado a 30 de junio. Los argumentos de esta sentencia dan la razón a CCOO en su reivindicación de eliminación de la suspensión excepcional, que parece haberse convertido en ordinaria, del apartado cuarto.2 del Segundo Protocolo para la Gestión del Profesorado Interino y Sustituto del Sistema Educativo Público Canario([1]) que establece:

"2. El personal sustituto que acredite cinco meses y medio de servicio efectivo en un mismo curso percibirá, además, las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto de ese año."

La sentencia restablece derechos laborales arrebatados con la excusa de la crisis y aunque en algunas comunidades autónomas existen ya acuerdos sindicales que garantizan el cobro del verano, en Canarias lleva suspendido mediante Ley de presupuestos de esta CC.AA. desde 2010, por lo que el sindicato estudia la manera más adecuada para reclamar los salarios de los interinos que se encuentran en esta situación.

- En primer lugar, hemos solicitado a la Administración educativa la convocatoria urgente de la mesa sectorial para estudiar la situación en Canarias, con más de mil docentes afectados, con objeto de negociar no solo la aplicación de la sentencia a los casos que existen en las islas, sino la eliminación de la injusta suspensión del apartado cuarto.2 del Segundo Protocolo.

- En segundo lugar, si lo anterior no tiene éxito, se estudia la viabilidad de que se pueda reclamar judicialmente la extensión de sentencia a aquellos casos similares a los que se enmarcan en ella.

- Tercero, si no prosperan las anteriores, iniciar una campaña de reclamaciones individuales de todos los afectados.

Todas ellas con el carácter retroactivo que permita la norma.

"Deseamos poder recuperar el abono del salario de los meses de julio y agosto para el personal interino y sustituto que trabaje más de cinco meses y medio."

"CCOO seguirá luchando para que el personal interino deje de ser discriminado."

