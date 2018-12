El Rector felicita a los dos alumnos de la ULL galardonados con premios nacionales al mejor expediente

La Laguna/ El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades organizó a mediados de noviembre una ceremonia en el Auditorio Nacional de Madrid para entregar los Premios Nacionales a Mejores Expedientes Universitarios del curso 2013/14. Dos de los galardonados fueron los estudiantes de la Universidad de La Laguna Francisco Javier López Hernández, primer premio por la Licenciatura en Derecho, y José Manuel González Cava, tercer premio por Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. Hoy, jueves 20 de diciembre, fueron recibidos por el rector, Antonio Martinón, para recibir su felicitación personal.



En la recepción celebrada en el Rectorado también estuvieron acompañados por el vicerrector de Estudiantes, José Manuel García Fraga; el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Leopoldo Acosta; y algunos de sus propios familiares.

El rector de la ULL no sólo felicitó a estos egresados por haber recibido este importante galardón nacional, sino que les agradeció que, con su rendimiento académico, hayan dejado en buen papel a la Universidad de La Laguna y demostrado que en sus aulas se forman estudiantes de excelencia.

Francisco Javier López Hernández

Francisco Javier López Hernández obtuvo su primer premio gracias a una nota media en la Licenciatura en Derecho de 9,83. Previamente, había estudiado Relaciones Laborales y, cuando finalizó esa carrera en junio de 2009, ya en septiembre de ese mismo año estaba iniciado en Derecho. "Mi primera titulación abarca contenidos de sociología, psicología y sociología, pero me di cuenta de lo mucho que me gustaban las asignaturas relacionadas con contenido jurídico".

Explica que en Relaciones Laborales aprendió a estudiar en la universidad, de modo que, cunado comenzó en Derecho, se planteó el objetivo de sacar Matrícula de Honor en las 25 asignaturas de la carrera. Y así fue. "Estudiaba todo lo que fuera preciso, consultaba manuales, todo para lograrlo. Pero pese a todo, pude compatibilizarlo con otras actividades".

Su intención inicial era realizar un doctorado con vistas a dedicarse a la docencia y la investigación, pero finalmente ha optado por la función pública y, en estos momentos, está en pleno proceso de oposición para acceder al cuerpo de letrados de la Comunidad Autónoma. "Es muy difícil lograrlo al primer intento, como es mi caso. La competitividad y la formación de todos los candidatos es muy alta, pero se va a intentar".

Explica que opositar le ha supuesto un desafío porque implica cambiar de una forma de estudiar más razonada a otra más memorística, si bien el hecho de contar con una buena base previa ha sido una gran ayuda.

José Manuel González Cava

Por su parte, José Manuel González Cava logró su tercer premio nacional en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática gracias a una media de 9,43. Señala que para lograrlo "no hay claves mágicas, simplemente estudiar, plantear objetivo s en el día a día, trabajo, esfuerzo, apoyo familiar y de los amigos... todo eso te ayuda y facilita el camino".

Tras la carrera, cursó el Máster en Ingeniería Industrial, un título habilitante de dos años. En verano de 2016 hizo prácticas en el Instituto de Astrofísica de Canarias y, seguidamente, inició una nueva vinculación con la ULL mediante un contrato pre-doctoral de formación de profesorado universitario. Desde entonces, trabaja como investigador y docente mientras termina su tesis doctoral.

Su investigación se inscribe en la denominada ingeniería de control y, más concretamente, trabaja en un equipo que desarrolla algoritmos y técnicas que puedan servir para la automatización de la anestesia. "El objetivo es dosificar la cantidad de fármaco precisa para un paciente durante el periodo anestésico, para lograr los niveles adecuados de hipnosis, analgesia y relajación muscular".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)