La Plataforma denuncia ante la Fiscalía del TSJC el incumplimiento del Gobierno canario con el 5% para Educación

La Plataforma 5% para Educación ha denunciado al Gobierno de Canarias ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la posible vulneración del derecho a la educación que supone el incumplimiento de la senda de financiación prevista en la Ley Canaria de Educación no Universitaria. La decisión se toma ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo y su falta de respuesta frente a las reclamaciones de que, como le corresponde, no se salte lo estipulado en la Ley, que obliga a alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en 2022, incrementando progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo, lo que no ha sucedido.