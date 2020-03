ANPE Canarias aplaude el esfuerzo de los docentes de las Islas para dar formación "on line" durante la cuarentena

ANPE Canarias aplaude el enorme esfuerzo que están haciendo los docentes de las Islas para dar formación "on line" durante el período de aislamiento decretado para frenar la expansión del covid-19. El sindicato con más representación en la escuela pública del Archipiélago agradece al profesorado la gran disposición mostrada desde que se suspendieron las clases presenciales para continuar con la actividad de manera telemática, a pesar de las dificultades tecnológicas que existen en el sistema público educativo.

La organización sindical tiene constancia de numerosas iniciativas que está llevando a cabo el profesorado para que el alumnado no interrumpa su actividad formativa durante estos días. Los docentes están apoyándose en distintas plataformas para poder materializar este cambio en la modalidad de enseñanza. Hay centros que utilizan el aula virtual de aprendizaje EVAGD, de la propia Consejería de Educación, que tiene como objetivo proporcionar un espacio complementario de apoyo a la educación presencial de los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, facilitando el trabajo colaborativo en red. Otros, en cambio, se apoyan en fórmulas alternativas, como, por ejemplo, los centros que forman parte del proyecto "Google for Education", y tienen a su disposición diversas herramientas para dar clase a distancia.

Sin embargo, la mayoría del profesorado está enviando actividades a realizar vía email o incluso contactando telefónicamente con las familias.

"Estamos, sin duda, ante un reto como sociedad y, también, como docentes. Sabemos que existen muchas barreras de accesibilidad tecnológica, tanto por los recursos disponibles por parte de los centros como de los propios alumnos, que en ocasiones no tienen internet o ordenador para llevar a cabo las tareas. Por todo ello, agradecemos las fórmulas ideadas por los docentes y, también, la comprensión y el apoyo de las familias", señala Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.