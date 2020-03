ANPE Canarias pide a Educación que siga cubriendo las bajas docentes durante la cuarentena

ANPE Canarias pide a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias que cubra las bajas docentes que se produzcan durante el período que dure la cuarentena. El sindicato con más representación en la escuela pública del Archipiélago recuerda que el profesorado está haciendo un esfuerzo enorme para seguir impartiendo las clases y que paralizar los nombramientos sobrecarga a los docentes y conlleva graves consecuencias en el rendimiento del alumnado más vulnerable.

Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, ha trasladado esta demanda en la Mesa Técnica celebrada por videoconferencia hoy entre los sindicatos y la Administración Educativa. "Si queremos asegurar la continuidad pedagógica y que los alumnos no se desenganchen del curso, es obvio que hay que dotar a los centros del personal necesario. El coronavirus no puede ser una excusa para recortar las plantillas", alerta el dirigente sindical. "Además, que haya menos docentes por alumno también perjudica a las familias, que están teniendo muchas dificultades para asumir todas las cargas sobrevenidas de estos días".

Además del efecto nocivo que tiene la falta de docentes, también hay otra realidad que, a juicio del sindicato, no se está abordando convenientemente. En Canarias existe una importante brecha digital, lo que implica que hay muchas familias con pocos recursos que no disponen de conectividad o no cuentan con dispositivos electrónicos. "No podemos permitir que la educación ayude a que crezca la desigualdad; nuestro cometido es justo el contrario", incide Crespo. Por ese motivo, la central sindical insta a Educación a dotar a las familias de los recursos indispensables para poder seguir las clases.

Igualmente, tampoco los docentes tienen todos los recursos adecuados para la nueva función que, de golpe, les ha tocado asumir. En ese sentido, ANPE Canarias se suma a la demanda planteada por la propia consejera, María José Guerra, en la carta abierta a las familias que difundió hace unos días y que decía que "en una situación así́, los municipios y las compañías deberían liberalizar las redes porque la conexión por Internet se convierte en un servicio básico y de primera necesidad para la continuidad de la educación".

Asimismo, ANPE Canarias ha demandado que se clarifique cuanto antes cómo será la prueba de la EBAU este curso, ya que urge que tanto el profesorado como el alumnado de Bachillerato tengan cuanto antes toda la información. "Somos conscientes de la incertidumbre en la que nos hallamos, pero es prioritario que se defina el nuevo temario, para que los chicos puedan prepararse, y, posteriormente, que se decidan las fechas".

Con respecto a la decisión de la Consejería de Educación de aplazar las oposiciones, ANPE Canarias ha requerido que se abra un proceso negociador para decidir qué cuerpos de docentes se convocarán los próximos años, ya que las previsiones de Educación – Secundaria en 2021 y Maestros en 2022- pueden ser un error si no hay consenso entre el resto de comunidades autónomas para evitar el temido "efecto llamada".

Asimismo, lamenta que, en plena pandemia y con el estado de alarma vigente, el Ministerio y las distintas consejerías hayan sido incapaces de alcanzar un acuerdo unánime sobre el próximo proceso selectivo, lo que generará desigualdad de oportunidades entre todo el profesorado de España. "Hemos demandado a Educación que publique ya la Oferta Pública de Empleo para al menos garantizar que las plazas que se iban a ofertar este año en Canarias se pueden ofertar durante los tres siguientes; en estas circunstancias es lo mínimo a lo que debemos aspirar", señala Crespo.