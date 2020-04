ANPE Canarias exige a Guerra directrices urgentes para que el profesorado afronte el final de curso

ANPE Canarias ha exigido hoy a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, directrices urgentes para que el profesorado del Archipiélago afronte el final de curso. El sindicato con más representación en la escuela pública de Canarias ha expuesto, en el transcurso de una Mesa Técnica celebrada esta mañana, la necesidad de que el profesorado cuente con instrucciones claras y concretas de cada etapa educativa para desarrollar su labor con seguridad.

La organización ha advertido, además, que hay comunidades autónomas que han desarrollado ya estas directrices, de manera que sus docentes ya tienen capacidad para adaptar su práctica docente a la realidad educativa que ha impuesto la pandemia originada por el Covid-19.

"El profesorado no puede seguir desempeñando su labor si la Consejería no regula el marco en el que deben moverse. Si no sabemos cuáles son los "aprendizajes mínimos" por etapa, tal como se planteó en la Conferencia Sectorial que debían hacer las comunidades autónomas, tendremos dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo, pero, además, eso afectará en los currículos y evaluaciones del próximo curso. ¿Cómo se van a adaptar si no sabemos qué se ha adquirido por parte del alumnado?", alerta Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

Además, el sindicato ha advertido de que es urgente que la Consejería diseñe la hoja de ruta de vuelta a las aulas y que, para ello, tenga en cuenta que las ratios alumno-profesor deberán rebajarse. "El sistema público educativo en Canarias ya superaba en muchas etapas educativas la media estatal de número de alumnos por profesor; si debemos ampliar la distancia social también deberemos dotar de más personal a los centros educativos", señala.

Por último, ANPE Canarias ha solicitado a la Administración que permita que, además del director, a los centros educativos puedan acceder, siempre con carácter voluntario, otros profesionales si lo necesitan, manteniendo las recomendaciones sanitarias. "Un solo docente no puede distribuir todas las tabletas o material entre el alumnado, hay centros donde hay muchas familias pendientes de estos recursos", precisa Crespo. Para hacerlo, el sindicato ha demandado que se pongan los equipos de protección necesarios a disposición del profesorado (mascarillas, geles desinfectantes, guantes...).