La Plataforma 5% para Educación aporta propuestas para mejorar la respuesta educativa en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL PACTO PARA LA REACTIVACION SOCIAL Y ECONÓMICA DE CANARIAS

Las urgencias planteadas por la crisis del Covid-19 y su impacto sobre la educación no debe llevar a descuidar los retos educativos de Canarias ni el abordaje de los problemas heredados que vienen lastrando su desarrollo.

Sigue siendo necesario ocuparse del retraso educativo respecto al resto de España, de la mejora demasiado lenta, de la creciente brecha educativa respecto al resto de comunidades autónomas, del déficit de plantillas, de la paupérrima oferta de Educación Infantil de 0-3 años, del abandono escolar y de la financiación

insuficiente.

La emergencia educativa actual tampoco deben hacernos perder los referentes estratégicos del sistema educativo canario. Tanto el Pacto social, político y

económico por la Educación en Canarias, como la Ley Canaria de Educación, como el objetivo 4 referido a Educación de la Estrategia Canaria para un Desarrollo

Sostenible debe seguir constituyéndose como guía para la mejora de la educación en Canarias.

Para ello, la Plataforma 5% para Educación propone incorporar al Pacto para la Reactivacion Social y Económica de Canarias los siguientes puntos:

1. Constituir un grupo de trabajo y asesoramiento con expertos educativos de reconocido prestigio y experiencia de diferentes ámbitos

La misión de dicho comité de expertos educativos sería elaborar una

Propuesta de Plan de Actuaciones Prioritarias para el Desarrollo del Derecho a la Educación en cada una de las etapas, sectores, servicios y necesidades

educativas de nuestra comunidad autónoma, ante los retos derivados de la actual pandemia. Esta propuesta deberá ser valorada, debatida y negociada

por los responsables políticos con las distintas instancias u organismos con representatividad y responsabilidad social (Sindicatos, Consejo Escolar de

Canarias, AMPAS, grupos parlamentarios...) para actualizar el Pacto social, político y económico por la Educación en Canarias y servir de guía de

actuación.

El Plan de Actuaciones Prioritarias deberá incluir la inversión en ayudas o medidas de apoyo al alumnado y familias más castigados por la crisis social y

económica derivada de la pandemia, en aquellos aspectos tales como comedores escolares, adquisición o préstamo de libros de texto y/o

materiales escolares, así como de dispositivos informáticos y conectividad.

Así mismo, deberá apoyarse en la coordinación efectiva entre las administraciones (municipales, insulares y autonómicas) para que los recursos que se destinen a Educación a paliar los efectos de la crisis se complementen adecuadamente, evitando duplicidades y maximizando sus

beneficios.

2. Desarrollo de las plantillas docentes y de apoyo en los centros educativos

2.1. Incremento a corto plazo de las plantillas docentes hasta equipararnos a la media del Estado para dar respuesta a las reducciones de ratios y

diversidad de respuestas educativas que impone la situación derivada por la pandemia del coronavirus en el contexto social y educativo de los centros,

con sus implicaciones sanitarias, organizativas, sociales y económicas.

2.2. Ampliación e incorporación de profesionales que apoyen a los centros en la gestión de la crisis derivada por la pandemia y de un contexto escolar más

complejo y diverso (orientadores, psicólogos, educadores sociales, etc).

Garantizar y potenciar la coordinación de todos los servicios sociales, educativos y sanitarios por zonas.

2.3. Atención especial a los centros situados en poblaciones con desventaja socioeconómica y cultural y con situaciones de pobreza, exclusión social y

baja formación.

3. Plan de lucha contra el abandono escolar temprano y potenciación de la Formación Profesional como respuesta al desempleo

3.1. Prevención.

1.a) Implantación 0-3 años, priorizando la atención a los barrios y núcleos de Canarias con carencias económicas y formativas.

1.b) Atención temprana a las desventajas de aprendizaje derivadas del contexto socioeconómico y cultural de las familias

1.c)Reducción progresiva de la repetición de cursos hasta su eliminación.

3.2. Retención del alumnado al final de la educación secundaria.

2.a) Orientación educativa preventiva del abandono escolar temprano.

2.b) Revisión de los programas de compensación para su refuerzo e intensificación.

3.3. Reincorporación a la formación de jóvenes en abandono escolar temprano

3.a) Creación de un observatorio del abandono escolar temprano: diagnóstico, orientación y recomendaciones.

3.b) Coordinación de actuaciones con la Viceconsejería de Empleo.

3.c) Oferta de FP atractiva y funcional: ampliación y diversificación de la oferta y de formación para el empleo.

3.d) Campaña publicitaria potente y permanente para recuperar a la población que se encuentra en abandono escolar temprano.

4. Garantizar la Financiación necesaria para desarrollar todas las iniciativas previstas y los desarrollos de la Ley Canaria de Educación.

Canarias no puede repetir los errores de la crisis de 2008 en la que se recortó en presupuesto de Educación aumentando así la brecha educativa que nos

separa del resto de España.

El Pacto para la Reactivacion Social y Económica de Canarias deberá incluir un compromiso específico que garantice que el presupuesto educativo no sufrirá

ningún recorte durante la crisis y que se mantendrá por encima del 5% del PIB del 2022 en adelante.

5. Incorporación y desarrollo del objetivo 4 referido a Educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogido en la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible aprobada por el Parlamento de Canarias.

6. Otras medidas:

6.1. Garantizar la dotación de todos los medios y recursos necesarios para evitar la brecha digital, garantizando la accesibilidad de todo el alumnado, familias

y centros a los soportes, infraestructuras y capacidad de conectividad suficiente y gratuita para afrontar los diversos actos y momentos de la educación a distancia, on line o virtual. Conexión de datos gratuitas para las familias en situación de vulnerabilidad.

6.2. Lucha contra la segregación educativa, priorizando la atención a los centros públicos y exigiendo a los centros concertados criterios de admisión justos y

equiparables a los públicos.

6.3. Plan de infraestructuras educativas públicas.

6.4. Potenciación de los planes y programas de educación en valores y hábitos saludables (educación para la salud y la prevención de contagios,

alimentación saludable, educación afectivo sexual, prevención de la violencia y fomento de la igualdad de género, etc).

6.5. Promoción de convenios con las televisiones canarias para poner en marcha programas de formación a distancia, escuelas de madres y padres, formación permanente de adultos, etc.

6.6. Apoyo a la formación y actualización del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías, plataformas y herramientas para la educación a distancia, on line o virtual, facilitando los tiempos y medios necesarios.

6.7. Plan de formación en la utilización de las TIC en la educación a distancia para el alumnado y para las familias, ya que estas últimas se han visto obligadas a asumir una responsabilidad para la que no estaban preparadas.

Antes de esta crisis la situación educativa de Canarias se caracterizaba por si desventaja, mejora ralentizada y brecha creciente. La crisis del Covid-19 no ha

hecho más que acrecentar estos problemas y profundizar las brechas internas entre el alumnado canario.

El Pacto para la Reactivacion Social y Económica de Canarias es una oportunidad para acelerar la mejora de la Educación en Canarias que no debe ser

desaprovechada.

Plataforma por el 5% para la Educación.