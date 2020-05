El sindicato recuerda que lleva meses reclamando instrucciones homogéneas para todos los centros educativos, siempre salvaguardando su autonomía, pero la Administración solo ha emitido recomendaciones vagas que dejaban en una situación de inseguridad a los equipos directivos.

La organización sindical rechaza que sean los equipos directivos quienes tengan que decidir si abren o no los centros este curso y qué alumnado acude, tal como se había planteado desde la Consejería. "Estábamos en una situación caótica en la que los directores de los centros estaban totalmente desbordados y teniendo que asumir responsabilidades que no van en el cargo", explica Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

ANPE Canarias es consciente de la compleja situación en la que se halla inmersa la educación canaria desde hace tres meses cuando se decidió clausurar los centros educativos para frenar la expansión del Covid-19. Durante todo este tiempo, el sindicato ha mostrado su total disposición al diálogo y a la búsqueda de puntos en común que beneficiaran a todo el profesorado. Sin embargo, considera que la organización del nuevo modelo de enseñanza que ha tenido que implantarse a causa de la crisis sanitaria necesita concreción, algo que hasta la fecha no ha existido.

El sindicato espera que este período que hoy se inaugura traiga a las aulas canarias el sosiego que no se ha logrado durante los últimos tiempos. ANPE Canarias trabajará siempre de manera leal y comprometida con el equipo que esté al frente de la Administración Educativa y con el único fin de defender los derechos del profesorado, que están por encima de cualquier interés partidista.

La suspensión de la docencia presencial no ha permitido tampoco continuar con muchos procedimientos imprescindibles de cara a la organización del próximo curso. A juicio del sindicato, debe ser prioritario retomarlos y agilizarlos, al tiempo que se diseña el nuevo modelo de educación semipresencial. "De aquí a junio no se dan las condiciones necesarias para volver a las aulas con garantías para toda la comunidad educativa. No existen protocolos claros y adecuados para asegurar que se cumple con las medidas de distanciamiento social. Todos, padres, alumnos y docentes, sabemos que la enseñanza semipresencial nunca podrá sustituir a la presencial, pero pedimos que la vuelta a la nueva normalidad -o la desescalada educativa- se produzca de forma segura", precisa Crespo.