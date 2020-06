El IES El Galeón de Adeje, ejemplo de educación digital en remoto

Adeje/ El Instituto de Enseñanza Secundaria El Galeón de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) se ha convertido en referente de innovación y digitalización educativa en la Región de Canarias, gracias a la aplicación de tecnología como Office 365 Educación y Microsoft Teams. Desde hace años, el centro ha apostado por la innovación en la metodología educativa y por el uso de tecnologías en el aula y tenían implantado Office 365, gracias al partner integrador cloud, Canary Services. Con este camino recorrido, ahora les ha sido más sencillo poder convertirse en referente y ejemplo de cómo continuar enseñando de forma inspiradora, tras la suspensión de las clases presenciales el pasado mes de marzo.



El reto fue ir un paso más allá en su día a día y ser capaces de continuar enseñando a los alumnos gracias a su metodología que fomenta el uso de tecnología innovadora en el aula, pero esta vez desde casa. Desde el primer momento la respuesta, tanto del personal docente como del alumnado fue muy positiva y lograron en tiempo récord, proseguir con las clases de forma online, sin ningún tipo de incidencia. La semana posterior a la declaración del estado de alarma fue vertiginosa. Se integró a los 72 docentes del claustro en Microsoft Teams y se comprobó que los 778 alumnos y, por tanto, cada grupo-clase, pudieran colaborar en videoconferencias y actividades escolares con los distintos profesores y con el resto de los compañeros de forma virtual a través de Microsoft Teams.

La herramienta Microsoft Teams, a la que los alumnos y profesores acceden a través de la plataforma institucional EVAGD, ha logrado fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, educadores y personal del Instituto El Galeón, de manera virtual y de forma intuitiva y sencilla.

"Gracias al uso de Microsoft Teams hemos podido continuar con la formación que siempre hemos dado a nuestros alumnos y además, la buena disposición por parte del profesorado nos ha servido para mostrarles nuestra afectividad y seguir enseñando desde la realidad que nos ha tocado vivir. No hay aprendizaje más competencial que el que nos impone la realidad. La respuesta del alumnado ha sido excelente", comenta Salvador González, director del IES El Galeón.

Con Microsoft Teams, alumnos y docentes del IES El Galeón pueden comunicarse al instante, el profesor puede hacer un seguimiento de las conversaciones, programar tareas y trabajos, corregirlos desde cualquier dispositivo, usar rúbricas de evaluación, realizar videoconferencias, compartir archivos o tomar notas. Además Microsoft Teams integra todas las aplicaciones de la suite de ofimática (como SharePoint, OneNote, Power BI y Planner), lo que hace posible trabajar con documentos desde la misma aplicación o buscar contactos, archivos y chats de forma inteligente.

Comunicación fluida entre profesores, claustro y familias

La organización y colaboración del equipo docente es esencial para la buena marcha del Instituto. Para ello, Microsoft Teams ahora les facilita todo lo que antes hacían de forma presencial: reuniones semanales de la comisión de coordinación pedagógica, de departamento, de orientación y de los equipos educativos. Esto permite que el profesorado esté informado, tanto de las novedades a nivel del centro, como de la normativa de forma casi inmediata.

Por supuesto, la comunicación entre el centro educativo y las familias es ahora más importante que nunca y la tecnología de Teams se ha añadido a las llamadas telefónicas y la comunicación por correo electrónico. Además, para favorecer un entorno inclusivo donde todos puedan acceder a la misma educación, se ha hecho un seguimiento por parte de los tutores para detectar a alumnos con alguna carencia tecnológica. Una vez detectados se ha informado al Ayuntamiento de Adeje, previa autorización de las familias, que ha facilitado conexión a internet a esos hogares. Desde el centro se han entregado tablets a un grupo reducido de alumnos, que han manifestado no disponer del dispositivo adecuado para seguir las clases a través de Teams. Asimismo, el instituto ha tenido especial interés por conocer cómo se encontraba su alumnado con necesidades educativas especiales, para intervenir adecuadamente.

"En medio de esta cuarentena, podemos decir que nuestro centro sigue a toda vela, trabajando a través de proyectos colaborativos, compartiendo recursos pedagógicos a través de la nube y ampliando el concepto de enseñanza, pues no podemos usar la tecnología para replicar lo que ya hacíamos dentro de las clases, sino que debemos aprovechar el viento para buscar otros horizontes. En definitiva, tenemos aún más ilusión por la enseñanza ante este gran desafío y confiamos en que, junto a nuestros alumnos, sepamos construir un mundo como el que necesitamos", señala el director del colegio.

