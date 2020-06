El STEC-IC denuncia que más de 4.000 personas adultas podrían quedar sin atención educativa el próximo curso

Canarias/ Desde el STEC-IC denunciamos públicamente la intención, anunciada por la Directora General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de suprimir para el curso próximo la oferta educativa de Formación Básica Inicial (FBI), impartida por los centros de educación de adultos, bajo la excusa de la actual situación sanitaria.

El sorprendente anuncio se produjo en una reunión celebrada recientemente entre la referida Directora General y la responsable del Servicio de Educación de Personas Adultas con los responsables de dichos centros (primera que se celebra durante todo el periodo de alerta). En dicho encuentro se llegó a recomendar a los equipos directivos por parte de la Administración educativa, "no continuar con el proceso de matriculación del alumnado para el curso 2020-2021". Igualmente también se recomendó que se informara al profesorado que imparte actualmente la FBI "que consideren la posibilidad de no participar en el procedimiento abierto de solicitudes de Comisiones de Servicio para CEPA" ante la posibilidad manifiesta de que dichas plazas no se mantengan el próximo curso.