Más de medio millar de chicharreros se han matriculado ya en los cursos online y gratuitos de Santa Cruz Form@

Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de la ciudadanía el primer centenar de unidades didácticas del total de 250 que ofrecerá durante un año para mejorar su formación en la dirección https://ayuntamiento-tenerife.portaldeformacion.org.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya imparte en su plataforma de formación gratuita y online impulsada por el área de Empleo en colaboración con la Sociedad de Desarrollo, Santa Cruz Form@, los primeros 100 cursos del total de 250 que ofrecerá durante un año con el objetivo de dotar a la población del municipio de los conocimientos y destrezas que requiera para incorporarse al mercado de trabajo, reforzar su currículo, reorientar su actividad laboral o mejorar su expediente académico.



Hasta el momento, más de 500 chicharreros y chicharreras se han matriculado ya en alguna de las acciones formativas propuestas por el Consistorio y más de 800 personas se han registrado en Santa Cruz Form@ para consultar la oferta, que se va implementando en cinco bloques de 50 cursos cada uno. Actualmente, ya están en marcha las dos primeras tandas que, como destacó la concejala de Empleo, Ana Delia Darias, "han suscitado mucho interés y aceptación entre la población chicharrera", que gracias a la metodología online "tendrá la facilidad de organizar su propio ritmo de trabajo y compaginar los estudios con su vida laboral o familiar".

Según subraya la edila, el objetivo de la recién creada Plataforma de Formación Gratuita es "proporcionar a la ciudadanía una plataforma de muy fácil manejo para que escoja, de entre el amplio catálogo de acciones formativas multimedia e interactivas que se ofrece, el contenido que más se adapte a sus intereses para ampliar su perfil profesional" y recordó que entre sus principales ventajas cabe señalar que "es una oferta online flexible y disponible las 24 horas", donde los únicos requisitos para poder matricularse son "estar empadronado en Santa Cruz de Tenerife y no estar inscrito en más de una propuesta formativa a la vez".

El nuevo medio centenar de cursos del que ya se puede beneficiar la población del municipio, alojado en la dirección https://ayuntamiento-tenerife.portaldeformacion.org, abarca diferentes ámbitos profesionales y completa algunas de las otras cincuenta propuestas iniciales. Además, Santa Cruz Form@, que también se alberga dentro de la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz www.santacruzgestionacovid.com, incluye Soft Skills, 25 acciones formativas de 25 horas cada una en formato audiovisual que combinan videoconferencias, tutoriales, foros, supuestos prácticos, etc. en las siguientes materias: Asertividad, Adaptación al Cambio, Coaching, Creatividad, Escucha Activa y Empática, Felicidad en el Trabajo, Habilidades de Comunicación, Inteligencia Emocional, Interacción Personal, Liderazgo, Marca Personal, Mindfulness, Motivación, Negociación y Persuasión.

Asimismo, la plataforma de formación Santa Cruz Form@ cuenta con una extensa lista de preguntas frecuentes (FAQs), que intenta proporcionar toda la información necesaria para el acceso y uso de esta plataforma. Estas preguntas frecuentes también se encuentran disponibles en la página web www.santacruzgestionacovid.com.

VARIEDAD DE ACCIONES FORMATIVAS

En los últimos días se han incrementado las acciones formativas en las especialidades de Comercio y Marketing, que alcanza un total de 16 cursos, y Hostelería y Turismo, que ofrece 14. En cuanto a Informática y Telecomunicaciones, la plataforma oferta una decena de cursos.

Asimismo, se han incluido unidades didácticas en nuevas especialidades como Atención Sanitaria, con 25 horas de duración para el curso de Introducción a los Primeros Auxilios y otras tres acciones de 50 horas: El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de dependencia; Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en situaciones de crisis; y El rol del profesional en cuidados auxiliares de Enfermería.

Además, se han sumado tres cursos en la nueva especialidad de Cárnicas, que van desde las 15 horas a las 90 de duración; y también se ha implementado Administración y Gestión, que oferta un total de once propuestas formativas. Igualmente, se han añadido cuatro cursos de especialización para las personas que deseen prepararse para acceder a las pruebas de competencias clave en Competencia Matemática y Comunicación en Lengua Castellana, con dos niveles diferentes cada uno, 120 horas para los más básicos y 200 horas los más avanzados.

Por último, las personas interesadas en introducirse o mejorar sus conocimientos en los idiomas disponen de hasta 13 cursos de diferentes niveles para inglés y alemán, que van desde 50 horas a 100 horas de duración; y también se proporciona una docena de Clases de Apoyo Escolar en Matemáticas, Lengua, etc., para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Bachillerato.

MATRICULACIONES

Por el momento, los cursos de idiomas están captando el mayor número de matriculaciones, con cerca de 200 en inglés y medio centenar en alemán.

En Informática y Telecomunicaciones se han matriculado casi un centenar de personas (de las que la mitad se decantaron por el módulo de Excel) y en Apoyo Escolar, una decena.

Con respecto a las Soft Skills, se han registrado más de 125 matriculaciones, entre las que destacan las 22 de Mindfulness, 13 en Inteligencia Emocional y en Coaching y 12 en Habilidades de Comunicación.