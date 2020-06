Las universidades canarias rechazan el papel de las Matemáticas en la reforma de la Ley de Educación

Canarias/ Miembros de las dos universidades públicas canarias, entre los que se encuentran los dos rectores, Rosa Aguilar (Universidad de La Laguna) y Rafael Robaina (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), han remitido a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias un escrito de rechazo al papel que se otorga a las Matemáticas en el proyecto de ley que reforma la Ley de Educación.

Los firmantes señalan que "tal y como está actualmente redactado se constata que, sorprendentemente, las Matemáticas no figuran entre las materias comunes" en el Bachillerato, lo que les lleva a indicar que "esta omisión constituye un gravísimo error que afectará a la sociedad futura que estamos construyendo. El mundo científico, tecnológico y social no discute que las Matemáticas son una herramienta fundamental y el lenguaje para el entendimiento de la naturaleza, para el desarrollo de la tecnología y para la comprensión de los procesos sociales y económicos".



Los firmantes, entre los que se encuentran académicos, decanos, directores de departamentos, catedráticos y coordinadores de EBAU, destacan que "las Matemáticas son una formación básica que construye conocimiento" y que "omitir las Matemáticas entre las materias comunes puede ocasionar un perjuicio importante en la formación futura del alumnado, provocando que las vocaciones científicas disminuyan: la decisión prematura de no cursar Matemáticas en Bachillerato condiciona estudios posteriores".

"Mediante esta carta queremos que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias se sensibilice ante esta decisión del Ministerio, y aunque no tiene competencias en el diseño de esta ley, defienda y haga suya en la Conferencia Sectorial de Educación esta reivindicación que señalamos en el escrito", indican los firmantes que, además recuerdan que "en los últimos meses, la sociedad ha constatado la utilidad de los modelos que han ayudado en la toma de decisiones y en la concienciación social a la necesidad de las medidas tan drásticas que se han tenido que tomar en relación con la pandemia. Todas estas informaciones se han escrito en lenguaje matemático y estadístico, que no son triviales para el conjunto de la sociedad".

Las dos universidades públicas canarias y el resto de firmantes de este escrito se unen así a más de una docena de instituciones culturales y científicas que ya han apoyado "que la Ley recoja la obligatoriedad de cursar la materia de Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias y la obligatoriedad de cursar la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales".

Se adjunta documento completo en este enlace.