El Consejo de Gobierno aprueba las cuentas 2019 de la ULL con una liquidación presupuestaria de 200 millones

La Laguna/ El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, lunes 20 de julio, por 25 votos a favor y cuatro abstenciones, las cuentas anuales de la institución académicas en 2019, el primer paso de la tramitación de un documento que habrá de ser refrendado también por el Consejo Social y remitido a la Dirección General de Universidades. El gerente, Juan Manuel Plasencia, presentó este documento que resume la "fotografía" del estado contable institucional a 31 de diciembre de 2019, que calificó como "bastante buena" al contar con un inmovilizado importante y un circulante que permite cubrir las deudas con acreedores a corto y largo plazo, con una liquidación presupuestaria de unos 200 millones.



Plasencia explicó que estas cuentas se han presentado tardíamente ante el órgano colegiado como consecuencia de los trastornos derivados del cierre de actividad presencial provocado por el estado de alarma, ya que normalmente suelen ser conocidas por el Consejo de Gobierno en abril para poder llegar al ejecutivo regional antes del 30 de junio, que es la fecha legalmente prevista para el trámite.

El gerente resumió las más de 600 páginas de este documento en una presentación de algo más de media hora de duración, en la que abordó aspectos como las modificaciones presupuestarias realizadas, la liquidación del presupuesto de gastos, la liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario del ejercicio 2019.

El balance de las cuentas, es decir, la suma del activo y el pasivo de la institución, ofrece una cifra de 348 millones euros, que supone una cifra importante dada la gran cantidad de patrimonio inmovilizado, especialmente edificios y maquinaria, con los que cuenta la institución. En ese sentido, Plasencia explicó que el activo inmovilizado de la institución ha descendido en un 0,49%, como efecto de las amortizaciones de los bienes, ya que la universidad no es capaz de reponerlos al ritmo que se deprecian por su uso.

Otra cifra notable es que el documento refleja un aumento de liquidez equivalente a unos 52 millones a 31 de diciembre, si bien esto se explica porque en el momento de cerrar estas cuentas a final del año pasado todavía no se había realizado una serie de pagos a proveedores, seguridad social e IRPF, por lo cual en el momento actual esa cuantía se ha estabilizado en cifras más normales desde un punto de vista contable.

Al hablar de la cuenta de resultados, el gerente señaló que se ha ingresado más de lo que se ha gastado con una diferencia de unos 4 millones de euros. Es un dato a priori positivo, pero recordó que el objetivo ideal sería que la diferencia sea cero, ya que, al ser un servicio público, el propósito de la Universidad de La laguna no es tener beneficios, sino tener un presupuesto equilibrado que gestione bien los recursos públicos recibidos.

En ese sentido, señaló que el grado de ejecución de lo presupuesto ha sido del 79,29%, una vez calculada la ejecución de las partidas correspondientes a gastos de personal, gastos de bienes corrientes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes, inversiones reales y activos y pasivos financieros.

El gerente también explicó que actualmente el centro cuenta como un remante de tesorería 18.500.000 de euros, una cifra que legalmente no se puede utilizar a menos que se cuente con autorización de los gobiernos central y autonómico, algo que al parecer otras instituciones ya están comenzando a considerar habida cuenta de la inminente crisis económica que va a producirse en los próximos años como consecuencia parcial de la situación de emergencia por el coronavirus.

En la sesión del Consejo de Gobierno, la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, Montserrat Acosta, informo de la expropiación de la que van a ser objeto temporalmente dos parcelas de la Universidad de La Laguna para permitir los trabajos de mantenimiento y mejora de Red Eléctrica Española. Una de las parcelas afectadas está en los aledaños de la Residencia Universitaria Parque de las Islas, mientras que otra está al lado de la Facultad de Bellas Artes.

La misma vicerrectora también explicó que parte de los aparcamientos de Sección de Biología de la Facultad de Ciencias se van a ver afectados por las obras de construcción de la pasarela peatonal de la rotonda de Padre Anchieta. La parcela consta con titularidad del Cabildo Insular, por lo que en principio la institución académica poco puede opinar al respecto pero, dadas la buenas relaciones existentes entre ambas instituciones, ya se está previendo el uso de otra parcela entre las secciones de Bilogía y Química para sustituir esa zona de estacionamiento que se perderá.

Por su parte, el vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, presentó un nievo título propio, el "Certificado de Formación Específica en Competencias Digitales para la Docencia (2020-2021)", que está específicamente diseñado para el profesorado de la Universidad de La Laguna que vaya a ser responsable de impartir algún tipo de enseñanza a distancia o semi presencial. Inicialmente se ofertarán 30 plazas para esta formación que tendrá quince créditos y seis semanas semipresenciales de duración.

