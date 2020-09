ANPE Canarias reclama que el aumento de las plantillas docentes se prolongue hasta final de curso. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria del Archipiélago valora que la Consejería de Educación ha nombrado a profesorado de refuerzo para llevar a cabo desdobles y apoyo para frenar la expansión del coronavirus, pero denuncia que, de momento, los nombramientos tienen una validez hasta el 22 de diciembre.

Canarias/ El sindicato advierte de que estos profesionales han sido nombrados hasta el 22 de diciembre y la situación epidemiológica no variará sustancialmente el próximo año, por lo que será indispensable el refuerzo de efectivos.

A juicio de la organización sindical, la educación pública no puede seguir funcionando a base de parches, especialmente en unos momentos tan delicados como los actuales. Por ese motivo, ANPE Canarias exige a la Administración que dé estabilidad al sistema y que los "nombramientos covid" que se han realizado los últimos días tengan vigencia hasta el término del presente curso.

"La precarización de las condiciones de trabajo de estos profesionales -ahora mismo nombrados hasta finales de diciembre- no solo es injusta, sino que podría tener repercusiones negativas en la calidad de la enseñanza que se imparta", denuncia Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

El sindicato recuerda que las elevadas ratios alumno profesor que ya soporta la enseñanza pública no universitaria en las Islas lastran el avance del sistema educativo y no permiten atender a todo el alumnado, especialmente al más vulnerable, en las mejores condiciones. "Ahora, en plena pandemia, tenemos la oportunidad de rebajar esas cifras y de poner en marcha planes de refuerzo para atender al alumnado con más dificultades, lo que en otras palabras significa garantizar la igualdad de oportunidades", incide Crespo. "Estos refuerzos de plantilla no deben ser coyunturales, sino estructurales, porque el déficit de profesionales que arrastra nuestro sistema repercute negativamente en el progreso de nuestro territorio".

Por otro lado, el sindicato también ha manifestado su malestar porque la Consejería haya llevado a cabo nombramientos covid antes de terminar de asignar las vacantes a 31 de agosto. Eso significa, en la práctica, que la Administración ha nombrado a docentes con mejor puesto en las listas -es decir, con más puntuación- para trabajar, a priori, durante tres meses y, en cambio, ha asignado puestos durante todo el curso a docentes que estaban peor posicionados.

ANPE Canarias considera que esta injusta situación se solucionaría si la Administración contratara al profesorado durante todo el curso, puesto que en enero la pandemia continuará, no habrá vacuna disponible de forma masiva y las aulas canarias seguirán necesitando a estos profesionales.