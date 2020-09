La Asociación Canaria de Estudiantes exige a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la inmediata publicación del Decreto de Tasas del curso 2020- 2021

Canarias/ El grupo claustral de la Universidad de La Laguna pide que no se cobren las segundas y terceras matrículas y anuncia movilizaciones.

Tras la suspensión de la Normativa y permanencia de la Universidad de La Laguna por parte del Consejo Social de la ULL, el anterior equipo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se comprometió con la ULL a que en la matrícula de este curso 2020-2021 no tendría que abonarse el precio de segundas matriculas sino la misma que el curso anterior.



Actualmente, el estudiantado universitario se ha encontrado con que el nuevo equipo de esta Consejería no ha publicado el decreto de precios públicos, en el que se establece también el pago de las segundas o terceras matriculas, por lo tanto, se aplica el del año anterior teniendo que abonarse estas.

Desde ACE, exigen a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la aprobación del decreto de tasas para el curso 20-21 y que este contemple la bonificación de las segundas y terceras matrículas. El grupo claustral señala que esta medida beneficiaría al estudiantado más vulnerable frente a la crisis económica provocada por el Covid 19.

La Asociación Canaria de Estudiantes no entiende como el alumnado se ha tenido que enterar que esta medida no se ha aprobado el mismo día de matrícula y se ha tenido que enterar por los cauces no oficiales de la Universidad. Asimismo, subraya que en caso de no aprobarse quedaría demostrado que la Consejería de Educación no apuesta por la Universidad Pública, siendo este uno de los innumerables incumplimientos del Gobierno de Canaria con las Universidades sostenidos en el tiempo destacando, entre otros, la insuficiente financiación de los centros universitarios.

Si finalmente el Gobierno de Canarias no atiende a razones y no cumple con los compromisos adquiridos, no aprobando de forma inmediata el decreto, ACE convocará movilizaciones para defender los derechos del alumnado universitario.

