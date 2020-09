La Ampa del CEIP Las Mercedes denuncia el abandono que sufre el centro por parte de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de La Laguna

La asociación de madres y padres ha contactado con el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para poder celebrar una reunión al objeto de "hablar de ideas, propuestas, trasladar inquietudes y buscar soluciones para avanzar, pero tristemente, no hemos obtenido respuesta, ni nos dan cita, ni nos contestan por escrito."Esta falta de soluciones por parte de las administraciones públicas competentes ha originado un grave problema en el servicio de comedor, "indispensable en la conciliación familiar y un pilar indiscutible en la escuela pública", que todavía hoy no puede dispensarse y parece que no tiene visos de que vaya a hacerse en el corto plazo. La razón por la se ha llegado a esta situación es que las 12 auxiliares de comedor, dos de ellas actualmente de baja médica, no cubren las necesidades del servicio, puesto que al existir 18 grupos de convivencia estable son necesarias otros tantas auxiliares para garantizar la adecuada atención a los niños y niñas, y también para poder cumplir con el Protocolo contra la covid-19, un incremento que ya se ha solicitado a la Consejería de Educación pero que tampoco ha tenido respuesta. Si es cierto, destacan desde la Ampa, que el Ayuntamiento de La Laguna se ha comprometido a colaborar con monitores para atender a los grupos que se encuentren en el patio o esperando para entrar al comedor.Una problemática histórica, como también lo es la reivindicación de su solución, es la ausencia de techado de las canchas y patios del colegio, una carencia que provoca que durante los meses de otoño e invierno, algunas actividades lectivas y los recreos no puedan desarrollarse con normalidad a causa del mal tiempo, algo que es bastante habitual en Las Mercedes. Este problema se acentúa durante la actual pandemia, puesto que esta limitación no ayuda a "disminuir las ratios y aprovechar los espacios abiertos, cuando hay un amplio consenso científico en las ventajas de estos dos aspectos para minimizar los riesgos de transmisión del coronavirus. Hemos solicitado algo tan sencillo como carpas temporales para aprovechar el patio de forma lectiva, pero tanto la Consejería de Educación como el Ayuntamiento nos han dado, otra vez, la callada por respuesta."Es tal la determinación de los padres y madres del CEIP Las Mercedes que han recurrido al ejército y están pensando hacerlo a la Cruz Roja, para poder disponer de estas estructuras provisionales que permitan que la actividad lectiva se extienda al patio, fortaleciendo las medidas sanitarias contra el coronavirus.En la línea de seguir defendiendo la salud de sus hijos e hijas, así como del resto de la comunidad educativa, la Ampa del CEIP Las Mercedes anuncia continuar sus movilizaciones para conseguir que las administraciones públicas hagan su tarea, garantizar una educación pública de calidad y segura.

Video en redes

https://www.youtube.com/watch?v=yskUK5EZCa4&t=8s