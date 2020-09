Los Consejos de Estudiantes de la ULL y ULPGC reclaman al Gobierno de Canarias soluciones a la problemática de las tasas

El viernes 25 de septiembre mantuvieron conjuntamente una reunión telemática con el Director General de Universidades del Gobierno de Canarias, Manuel Ramírez, para tratar este tema y reclamar una mayor frecuencia en este tipo de conversaciones que acerquen al estudiantado a las instituciones.En la reunión se trató de encontrar puntos en común entre la Dirección General y los órganos de representación estudiantil para conseguir que el Gobierno de Canarias cumpliera con lo prometido en los meses de abril y mayo. También se pusieron sobre la mesa distintas posibilidades para llevar a cabo la bonificación. Finalmente, se llegó al acuerdo de celebrar reuniones con los rectorados de la ULL y la ULPGC para tratar de encontrar soluciones a esta situación.El portavoz del Consejo de Estudiantes de la ULL, Moisés Rodríguez, explica la importancia que tiene esta bonificación para el alumnado universitario. "El estudiantado necesita que se cumplan estas promesas. Son acuerdos que se tomaron y no se están cumpliendo", reclama."Somos alrededor de cuarenta mil personas y sus familias en esta situación. Hay que buscar y conseguir soluciones reales, dedicar menos a explicaciones y más a soluciones". Ada Santana, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas, incide en que el acuerdo al que llegaron las Universidades Públicas Canarias con la Consejería de Educación debe cumplirse. "Sobre todo pedimos que se consigan soluciones, y se planteen alternativas. El Gobierno de Canarias debe apoyar a las Universidades dando dotaciones económicas para cumplir este acuerdo, y trabaje a una con ellas y con sus estudiantes", defiende.Los representantes del alumnado tampoco se quieren olvidar de otro de los puntos a los que se comprometió en un primer momento el Gobierno de Canarias, el de no devolución de las becas.Ante el incumplimiento de las primeras promesas, ambos grupos temen que tampoco se cumpla este requisito que consideran fundamental para muchos estudiantes, que han sufrido en muchos casos los efectos colaterales de una pandemia mundial que no ha propiciado, en muchas ocasiones, un ambiente de estudio adecuado.Por otra parte, los Consejos de Estudiantes mostraron su firme compromiso de llevar un chequeo de las reuniones entre las Universidades Públicas y la Dirección General de Universidades, fieles a su compromiso de defensa de los intereses del alumnado canario.Asimismo, señalan que si el acuerdo corriera peligro de no cumplirse convocarán movilizaciones sostenidas en el tiempo hasta conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla lo prometido.

