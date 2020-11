Carta de uno de los detenidos en la manifestación de Bellas Artes

Dicho esto, me gustaría también defender la legitimidad absoluta de la protesta. La Universidad NO es ni será nunca lugar donde tenga cabida la presencia de policía, militares y FCSE en general. La universidad es un espacio educativo, crítico y de diálogo; lo sucedido el pasado martes no tiene sitio en ese marco. Es totalmente vergonzoso e inadmisible que se hayan cedido sus instalaciones para que se hicieran disparos, deto-naciones y exhibiciones de fuerza.Por suerte, la gente tiene memoria. Lo ocurrido habrá cogido por sorpresa al es-tudiantado y habrá sido un golpe de realidad en muchos sentidos. En nuestras retinas y en nuestro cuerpo quedará grabado el cómo la Policía Nacional cargó de forma violenta y se llevó a dos de nosotros retenidos en una intervención a todas luces desproporcio-nada. No olvidaremos cómo a una protesta pacífica se le respondió con porras y cargas que acaban con compañeros y compañeras por el suelo y con lesiones. Tampoco olvida-remos la contundente y enérgica respuesta que se le dio a las cargas y detenciones: cientos y cientos de estudiantes se acercaron a los juzgados a mostrar su decidido re-chazo a lo ocurrido; desde las 9 de la mañana hasta las 13:30 sin que la concentración decayera en ánimos. Hubo una gran cantidad de gente protestando y esperando a que saliéramos los detenidos para arroparnos. Cayó un palo de agua tremendo y nadie se movió allí —¡cuánta fuerza había!—. Se fueron acumulando incluso más y más personas, pues no se trataba solo de un problema que atravesaba a los dos detenidos sino al es-tudiantado al completo. Podemos decir que, simbólicamente, no solo se cargó contra las personas presentes en Bellas Artes sino contra toda la comunidad estudiantil: me consta que se acercaron estudiantes de los institutos también. Las vivencias politizan: no es lo mismo ver vídeos de cargas policiales en la Península que verlas en la puerta de nuestra universidad. El mensaje dado frente a los juzgados es claro: si nos tocan a unx, nos tocan a todxs; la universidad no es lugar para policías. El movimiento estudiantil canario está muy vivo. Salir de juzgados de ese modo es precioso: gracias de corazón a todo el mundo. Me cuidan mis amigues, no la policía.La memoria es capaz de almacenar experiencias y vivencias, alberga los senti-mientos más cálidos y los más impactantes. Pero podemos inferir que hay otro tipo de memoria, no personal sino colectiva, que mantiene viva nuestras luchas y les da fuerza. Se trata de la memoria histórica. El 12 de diciembre de 1977 Javier Fernández Quesada es asesinado en el Campus Central de la ULL durante una huelga estudiantil al recibir un disparo de la policía. Desde entonces, se ha respetado el que la policía no entre a de-pendencias universitarias salvo consentimiento expreso y justificadísimo. La presenciade FCSE el pasado martes en Bellas Artes no estaba en absoluto justificada. Es una falta de respeto gravísima a nuestra memoria histórica colectiva: hay líneas que no se deben traspasar. Esto ha ocurrido con consentimiento y conocimiento por parte de la Univer-sidad de La Laguna, es imperativo depurar responsabilidades.Aprovecho esta carta para dirigirme a la Rectora, Rosa Aguilar: va siendo hora de dimitir. Las palabras que ha vertido en prensa no me sirven de nada, siendo uno de los afectados. Caen en saco roto si no se traducen en decisiones y acciones reales para re-parar los daños causados. Si realmente está preocupada y afectada por lo ocurrido, de-bería de haberse puesto en contacto con los estudiantes para interesarse y ofrecer ayuda; ha tenido desde el martes, queda claro que no tiene interés real. Me parece muy bien que, como dice en el comunicado dirigido a la comunidad universitaria, "nuestra puesta en libertad constituye una satisfacción para este centro académico". Querría re-cordarle que se trata de libertad provisional con cargos y que, si bien para usted esto ya ha acabado porque se ha lavado las manos, para el estudiantado no: usted es responsa-ble directa de lo sucedido. Solo ha salido en prensa para tirar balones fuera y blanquear la imagen de la ULL.Tampoco se esperaba más de usted, la comunidad universitaria está acostum-brado ya a que actúe de esa manera. Está a cargo de una universidad con un ratio de abandono del 45% entre su alumnado debido a su penoso funcionamiento estructural, sin que se tomen medidas al respecto para paliarlo. Está a cargo de una universidad que decide invertir millones de euros en medios digitales antes que en contratación de nuevo profesorado: las clases las dan lxs profesorxs, no los ordenadores, y la plantilla de la ULL es una de las más envejecidas y precarias del Estado español. Está a cargo de una universidad que incumple un acuerdo oficial con el Gobierno de Canarias por el cual, en medio de esta profunda crisis económica que comenzamos a atravesar, se eximiría al alumnado del pago de segundas matrículas y sucesivas; el mismo día de la matrícula lxs estudiantes se encuentran con que tendrán que afrontar el pago de cientos de euros no previstos, pues habían asumido que, como es natural, la ULL y el Gobierno de Canarias cumplirían el acuerdo oficial. Y esto por solo nombrar algunas cosas que pasan en la ULL, la lista es muy larga y lo ocurrido esta semana es solo un punto más. Creo hablar en nombre de la gran mayoría del estudiantado al pedir su dimisión: por lo visto en las concentraciones del martes y el miércoles y en redes esto era y sigue siendo un clamor. Tenga un poco de decencia.Me dirijo, para acabar, a mis compañeros y compañeras estudiantes de la ULL. Estos días nos han demostrado que tenemos mucha fuerza y que venimos acumulando motivos para estar descontentxs con la ULL desde hace ya mucho tiempo. El estudian-tado organizado es una potencia que tiene capacidad de construir en positivo y crear sus propias redes de apoyo. Es el momento de catalizar todo lo acumulado para tradu-cirlo en cambios reales, de encontrarnos y crear asambleas de estudiantes que transfor-men la realidad que sufrimos. No solo hay mucho que hacer y cambiar en la universidad, sino en el mundo que padecemos. Lo acontecido estos días es político, así como nuestra existencia colectiva: reapropiémonos de nuestra vida, juntxs somos más que cualquier institución

Asociación Canaria de Estudiantes