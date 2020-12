La Ministra de Trabajo entrega a Sarai Rodríguez, de la ULL, el III Premio del Aula de Igualdad y Género Lola Martínez

El acto se celebró en el aula magna del edificio Melchor de Macanaz de la UCLM y contó con la bienvenida del recientemente proclamado rector Julián Garde. Además de la intervención de la ministra, también participaron la directora del Aula y decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, Mª José Romero; y el profesor emérito de la UCLM, Joaquín Aparicio.

La ministra se refirió al título del estudio premiado como "muy elocuente", ya que, según señaló, "el carácter específico de derecho a la igualdad retributiva refuerza el compromiso por la efectividad, con la necesidad de que la igualdad retributiva sea real y vaya más allá de las meras declaraciones". También manifestó el honor que le suponía estar en una universidad pública que tiene la grandeza de investigar sobre una ciencia vinculada al derecho, pero que tiene que ver con el género. "Me parece que investigar las cuestiones de género en profundidad es un avance, no solo para las mujeres, sino para fortalecer los derechos y la democracia en nuestro país".

En rector manifestó el orgullo que supuso la presencia de la ministra y felicitó a la premiada, de quien ha valorado su esfuerzo: "sobre todo porque en base a tu trabajo de investigación se van a desarrollar políticas de igualdad en nuestro país, y esa es una de las misiones que tenemos como universidad", dijo, a la vez que destacaba la importancia del premio y del Aula, por la trascendencia a nivel nacional que está adquiriendo.

En esta tercera entrega del premio, a la que han asistido, entre otras autoridades, el alcalde de Albacete, Vicente Casaño, y el delegado de Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, la directora del Aula de Igualdad y Género Lola Martínez ha señalado que fue un acto "de celebración por y para la igualdad".

Trabajo

El trabajo de investigación, dedicado a la configuración del derecho a la no discriminación retributiva por razón de sexo y género como derecho constitucional laboral específico, parte, tal y como indica su autora, de una aproximación al fenómeno multidimensional de la discriminación retributiva por razón de sexo y de género, a través, "tanto del análisis de la incidencia y repercusión del conjunto de factores que provocan la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, como del examen de las implicaciones de los distintos métodos que se emplean para calcular la brecha retributiva por razón de género".

La autora completa la configuración jurídica del derecho a la no discriminación retributiva por razón de sexo y de género en el ordenamiento jurídico español delimitando cada uno de sus elementos configuradores que materializan las obligaciones de transparencia vinculadas a los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional y el derecho de información de las personas trabajadoras.

Ha sido publicado por la Editorial Bomarzo este mismo año 2020 y se trata de una investigación que la profesora Rodríguez González inició a partir de una estancia de investigación realizada en la Universidad de Trento en 2018, y en la cual ha venido trabajando intensamente hasta mediados de este año.

La investigación indaga en las causas y factores determinantes de la denominada "brecha salarial" por causa del sexo y del género -tanto en sus manifestaciones directas como indirectas-, la cual constituye una de las formas más abruptas de discriminación de las mujeres en el trabajo. Uno de los mayores logros de este trabajo de investigación consiste en haber logrado formular propuestas de intervención legislativa y de interpretación de las normas jurídicas a nivel europeo y nacional con el fin de superar "la brecha", un obstáculo material para la plena igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la renta, al poder adquisitivo y a la emancipación personal.